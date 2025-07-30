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LTIMindtree與Adobe攜手推出BlueVerse CraftStudio：協助客戶充分提升並加快AI驅動的行銷投資報酬率的新型行銷機構

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]是一家全球性技術顧問與數位解決方案公司。該公司近日宣布推出 BlueVerse CraftStudio ，這家下一代機構將藉助Adobe最新的AI創新技術，協助企業簡化行銷營運並釋放顯著的商業價值。

CraftStudio是LTIMindtree現有CMO服務的延伸，旨在協助企業行銷團隊突破AI應用及商業價值實現的壁壘。它擁有一支可擴充的行銷專家團隊，將充分利用Adobe的各類解決方案，包括Creative Cloud、Firefly Services and Custom Models、Frame.io、Substance 3D、GenStudio for Performance Marketing和Workfront。

BlueVerse CraftStudio將LTIMindtree的行銷專家與Adobe技術相結合，將協助客戶：

  • 增加收入：憑藉全漏斗行銷專業能力，CraftStudio將利用AI改進從使用者區隔、目標定位到電商網站轉化的各個環節。
  • 提升效率與上市速度：透過簡化營運流程，CraftStudio可將上市時間縮短50%以上。
  • 在AI應用競賽中領先競爭對手：CraftStudio提供一支精通Adobe AI創新技術的行銷團隊，讓客戶無需自建AI技術堆疊和相關組織，即可立即享受AI帶來的收益。

LTIMindtree執行長兼董事總經理Venu Lambu表示：「我們與Adobe的合作體現了LTIMindtree在人類創造力與AI融合的時代引領CMO議程的願景。我們將攜手塑造行銷的未來，將資料驅動的智慧與富有想像力的敘事相結合，並將自身打造成未來的數位機構。」

Adobe營收長Stephen Frieder表示：「Adobe融合了行銷、創意與AI技術，協助品牌打造智慧、可擴充且互聯互通的客戶體驗。我們與LTIMindtree在CraftStudio上的合作，將把這種力量直接交到行銷專業人士手中，協助他們提升效率並縮短上市時間。」

BlueVerse CraftStudio代表行銷人員利用AI創造商業價值的方式取得了變革性進步。LTIMindtree與Adobe的合作旨在推動創新，協助客戶提高行銷投資報酬率。

如欲瞭解更多關於BlueVerse CraftStudio的資訊，請點選此處

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球性技術顧問與數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過83,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com

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媒體連絡人：Michelle Kumar | 全球媒體關係 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

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