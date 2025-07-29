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KnowBe4與Microsoft攜手因應危險網路行為

KnowBe4 SecurityCoach將與Microsoft Edge for Business相整合，在使用者出現危險行為時提供即時安全指導

佛羅里達州坦帕灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全面解決人為風險管理問題的網路安全平台KnowBe4今日宣布與Microsoft達成新的合作，將KnowBe4 SecurityCoach與Microsoft Edge for Business瀏覽器相整合。

瀏覽器安全威脅正愈演愈烈，全球網路安全專業人員應考慮採取措施來降低風險。Menlo Security的一份報告顯示，以瀏覽器為基礎的釣魚攻擊增加了140%。

SecurityCoach與Microsoft Edge for Business的整合將透過原生安全訊號利用瀏覽器活動，在偵測到危險網路行為後的數秒內提供有價值的學習機會。這些危險活動包括密碼重複使用、造訪被封鎖的網站或試圖繞過安全警告。身為少數在Microsoft Edge for Business中內建報告連接器的人為風險管理平台之一，此次整合將協助Microsoft生態系統內的組織實現其在KnowBe4上的投資價值最大化，同時打造更強大、更注重安全的企業環境。

KnowBe4產品策略副總裁Stuart Clark表示：「此次新整合提供了一個理想的契機，能將以人員為中心的網路安全風險轉化為可教育的時刻，最終協助更好地保護企業。此次整合延續了KnowBe4與Microsoft的創新合作——今年稍早，我們成功推出了KnowBe4 Defend與Microsoft Defender for Office 365的整合。它還彌合了企業技術防禦與使用者之間的差距，將最大的潛在漏洞轉化為最強的資產。我們期待向全球的SecurityCoach客戶提供這一功能，協助他們強化安全防護工作。」

Microsoft Edge for Business首席產品經理Arunesh Chandra表示：「隨著瀏覽器成為使用者的主要工作空間，保護這一關鍵端點至關重要。我們很高興看到KnowBe4 SecurityCoach與Microsoft Edge相整合，協助組織更好地管理人為風險並強化其安全態勢。」

相關資源：

閱讀關於此次新合作的部落格

從6月發表的KnowBe4 Defend與Microsoft Defender for Office365整合公告中瞭解更多資訊。

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KnowBe4致力於賦能員工每日做出更明智的安全決策。KnowBe4受到全球7萬多個組織的信賴，有助於強化安全文化和管理人為風險。KnowBe4為人類風險管理提供AI驅動的全面「最佳套件」平台，建立自我調整防禦層以強化使用者行為，抵禦最新的網路安全威脅。HRM+平台包括安全意識與法規遵循培訓、雲端電子郵件安全、即時指導、眾包反網路釣魚、AI防禦代理等模組。身為同類產品中唯一的全球安全平台，KnowBe4利用個人化和相關的網路安全保護內容、工具和技術來動員員工，使其從最大的攻擊面改變為企業最大的資產。如欲瞭解更多資訊，請造訪knowbe4.com

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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