Esri, Microsoft, et Space42 joignent leurs efforts pour lancer l'initiative « Map Africa »

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de l'intelligence géospatiale, a signé un mémorandum d'entente (MoU) avec Space42 et Microsoft afin de soutenir l'initiative « Map Africa ». Ce projet, d'une durée de cinq ans, a pour but de produire le fond cartographique de l'Afrique le plus complet à ce jour. Cette initiative fournira des données géospatiales haute résolution et évolutives sur l'ensemble des 54 pays africains, au profit de plus de 1,4 milliard de personnes.

De nombreuses cartes officielles africaines sont fragmentées, obsolètes ou difficilement disponibles, ce qui oblige les gouvernements et les entreprises à prendre des décisions importantes en fonction de données inexactes ou incomplètes. Il s'est ensuivi des difficultés de développement des infrastructures, ainsi que des lacunes en matière d'investissement et institutionnelles. Cette initiative conjointe entre Esri, Space42 et Microsoft a été officialisée début juillet lors de la Conférence des utilisateurs Esri 2025 à San Diego, en Californie. Cette collaboration vise à renforcer les capacités institutionnelles des pays africains en fournissant des données géospatiales gérées localement qui permettront aux gouvernements, aux entreprises et aux collectivités de prendre des décisions plus éclairées.

« Nous sommes fiers de soutenir l'initiative « Map Africa » en partenariat avec Space42 », a déclaré Jack Dangermond, président d'Esri. « Transformer l'imagerie satellite en fond cartographique détaillé et précis à l'échelle continentale nécessite une technologie géospatiale avancée et des processus de production professionnels. Ces mêmes capacités ont soutenu des efforts de cartographie nationaux et régionaux similaires dans le monde entier. Avec « Map Africa », nous contribuons à la création d'une ressource fondamentale qui fera progresser la planification des infrastructures, la croissance économique et le développement durable sur tout le continent ».

Space42, entreprise émiratie spécialisée dans l'IA et les technologies spatiales, outre le fait de fournir des données satellitaires, dirigera les levées de fonds et la gestion de projets. Esri orchestrera les processus de production d'un fond cartographique grâce à ses capacités avec GeoAI et en télédétection, tout en soutenant les plateformes régionales qui formeront les équipes locales et développeront des capacités à long terme. Microsoft fournira l'infrastructure cloud sécurisée et le cadre d'utilisation de l'IA à l'aide d'Azure afin de soutenir le traitement, le partage et l'intégration des données adaptés aux besoins.

« Le partenariat fait partie de l'ADN des Émirats arabes unis et du fonctionnement de Space42 », a déclaré Hasan Al Hosani, CEO de Smart Solutions chez Space42. « Cette collaboration avec Microsoft et Esri va au-delà de l'aspect technique, elle est stratégique. Elle fait progresser les priorités commerciales de Space42, renforce notre rôle de partenaire de confiance auprès des gouvernements et permettra des retombées significatives sur les communautés africaines. Une cartographie précise et de haute qualité, ainsi que les solutions de renseignement qui en découlent, sont essentielles à la croissance, à la résilience et à l'innovation inclusive. Des données fiables assurent la prospérité aux communautés et aux économies ».

L’initiative devrait générer une valeur à long terme dans de nombreux secteurs, notamment :

Ports et logistique : une meilleure cartographie du terrain et des infrastructures perfectionneront la planification des itinéraires et réduiront l'inefficacité.

: une meilleure cartographie du terrain et des infrastructures perfectionneront la planification des itinéraires et réduiront l'inefficacité. Énergie renouvelable : les modèles de sélection de sites optimiseront le déploiement de l’énergie solaire et éolienne.

: les modèles de sélection de sites optimiseront le déploiement de l’énergie solaire et éolienne. Sécurité et réponse aux catastrophes : les gouvernements disposeront d’outils pour surveiller les frontières, gérer les ressources et coordonner les interventions d’urgence.

: les gouvernements disposeront d’outils pour surveiller les frontières, gérer les ressources et coordonner les interventions d’urgence. Villes intelligentes et économies numériques : des cartes précises soutiendront la planification urbaine, les services publics et le déploiement des technologies.

Les données de « Map Africa » seront concédées sous licence aux gouvernements nationaux, ce qui permettra aux agences nationales de cartographie d'en être propriétaires et de les mettre à jour à long terme. Dans la durée, l'initiative soutiendra également un nouvel écosystème commercial de startups africaines. Les données seront finalement hébergées dans des centres de données gérés par G42 et Microsoft sur tout le continent.

