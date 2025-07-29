Esri、Microsoft和Space42携手启动“非洲地图计划”

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri与Space42和Microsoft签署谅解备忘录，携手助力“非洲地图计划（Map Africa Initiative）”。该计划为期五年，旨在制作最新、最全面的非洲底图。该计划将提供覆盖全部54个非洲国家的高分辨率、可扩展的地理空间数据，惠及超过14亿人口。

非洲的许多官方地图面临碎片化、过时或难以获取的困境，导致政府和企业在做出重大决策时无法获得准确或完整的数据。这不仅给基础设施建设带来了挑战，还导致了投资和机构方面的缺口。Esri、Space42和Microsoft的这项联合计划于7月初在加州圣地亚哥举行的“2025年Esri用户大会”上正式启动。此次合作旨在通过提供本地管理的地理空间数据，帮助政府、企业和社区做出更明智的决策，从而提升非洲国家的机构能力。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“我们很荣幸能与Space42合作推动‘非洲地图计划’。将卫星图像转化为详细、准确的大陆尺度底图需要先进的地理空间技术和专业的制作流程。这些能力也为世界各地类似的国家和地区制图工作提供了支持。通过‘非洲地图计划’，我们正在建立一个能够推动整个非洲大陆的基础设施规划、经济增长和可持续发展的基础资源。”

总部位于阿联酋的人工智能和空间技术公司Space42将负责融资和项目管理，并提供卫星数据。Esri将利用其GeoAI和遥感技术协调底图制作流程，同时协助区域中心培训本地团队并建立长期能力。Microsoft将通过Azure提供安全的云基础设施和人工智能框架，以支持大规模数据处理、共享和整合。

Space42智能解决方案首席执行官Hasan Al Hosani表示：“合作是阿联酋的根本，也是Space42运营的核心。与Microsoft和Esri的合作不仅仅停留在技术层面，策略层面更是如此。它推进了Space42的业务重点，强化了我们作为政府可靠合作伙伴所能发挥的作用，并为非洲各地的社区带来了切实的利益。准确、高质量的地图绘制及其所构建的智能解决方案对于增长、韧性和包容性创新而言至关重要。可靠的数据才能促进社区和经济的繁荣发展。”

该计划预计将在多个领域释放长期价值，包括：

港口和物流 ：改进后的地形和基础设施测绘将完善路线规划并减少低效。

：改进后的地形和基础设施测绘将完善路线规划并减少低效。 可再生能源 ：选址模型将优化太阳能和风能的部署。

：选址模型将优化太阳能和风能的部署。 安全和灾害响应 ：各国政府将获得监控边境、管理资源和协调应急响应的工具。

：各国政府将获得监控边境、管理资源和协调应急响应的工具。 智慧城市和数字经济：精准的地图将助力城市规划、公共服务和技术部署。

“非洲地图”数据将授权给各国政府，由国家测绘机构所有并进行长期更新。随着时间的推移，该计划还将支持非洲初创企业建立新的商业生态系统。这些数据最终将存储于非洲大陆各地的G42以及由Microsoft管理的数据中心。

了解Esri在“非洲地图计划”中所发挥的更多作用，请访问：esri.com/about/newsroom/arcnews/in-africa-sustainable-development-hinges-on-having-accurate-basemaps。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

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关于Space42

Space42 (ADX: SPACE42) 是一家总部位于阿联酋、由人工智能驱动的太空科技公司，致力于整合卫星通信、地理空间分析和人工智能技术，从太空探索地球。Space42由Bayanat和Yahsat于2024年成功合并而成，凭借其全球影响力，助力政府、企业和社区客户快速发展。Space42由两个业务部门组成：太空服务（Space Services）和智能解决方案（Smart Solutions）。太空服务专注于固定和移动卫星服务的上游卫星运营。智能解决方案将地理空间数据采集和处理与人工智能相结合，为决策提供信息，增强态势感知能力，并提高运营效率。主要股东包括G42、Mubadala和IHC。

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