Hansen si assicura un'estensione di tre anni del contratto con MultiChoice Group in Africa

MELBOURNE, Australia--( BUSINESS WIRE )--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), fornitore leader a livello mondiale di software e servizi per i settori dell'energia, dell'acqua e delle comunicazioni, è lieta di annunciare che il suo sistema informativo per i clienti, Hansen CIS, è stato scelto dal gestore norvegese dei servizi di distribuzione (DSO), Area Nett AS. Area Nett AS è il proprietario della rete elettrica nella Norvegia settentrionale e garantisce la fornitura di elettricità a Gamvik, Lebes...