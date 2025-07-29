Esri、Microsoft和Space42攜手啟動「非洲地圖計畫」

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 區位智能領域的全球領導者Esri與Space42和Microsoft簽署諒解備忘錄，攜手助力「非洲地圖計畫（Map Africa Initiative）」。該計畫為期五年，旨在製作最新、最全面的非洲底圖。該計畫將提供涵蓋全部54個非洲國家的高解析度、可擴展的地理空間資料，惠及超過14億人口。

非洲的許多官方地圖面臨碎片化、過時或難以取得的困境，導致政府和企業在做出重大決策時無法獲得準確或完整的資料。這不僅給基礎建設帶來了挑戰，也導致了投資和機構的缺口。Esri、Space42和Microsoft的這項聯合計畫於7月初在加州聖地牙哥舉行的「2025年Esri用戶大會」上正式啟動。此次合作旨在透過提供本地管理的地理空間資料，幫助政府、企業和社區做出更明智的決策，從而提升非洲國家的機構能力。

Esri總裁Jack Dangermond表示：「我們很榮幸能與Space42合作推動『非洲地圖計畫』。將衛星影像轉化為詳細、準確的大陸尺度底圖需要先進的地理空間技術和專業的製作流程。這些能力也為世界各地類似的國家和地區製圖工作提供了支援。透過『非洲地圖計畫』，我們正在建立一個能夠推動整個非洲大陸的基礎設施規劃、經濟成長和永續發展的基礎資源。 」

總部位於阿聯的人工智慧和太空技術公司Space42將負責融資和專案管理，並提供衛星資料。Esri將利用其GeoAI和遙測技術協調底圖製作流程，同時協助區域中心培訓本地團隊並建立長期能力。Microsoft將透過Azure提供安全的雲端基礎架構和人工智慧框架，以支援大規模資料處理、共享和整合。

Space42智慧解決方案執行長Hasan Al Hosani表示：「合作是阿聯的根本，也是Space42營運的核心。與Microsoft和Esri的合作不僅僅停留在技術層面，策略層面更是如此。它推進了Space42的業務重點，強化了我們作為政府可靠合作夥伴所能發揮的作用，並為非洲各地的社區帶來了切實的利益。準確、高品質的地圖繪製及其所建構的智慧解決方案對於成長、韌性和包容性創新至關重要。可靠的資料才能促進社區和經濟的繁榮發展。 」

該計畫預計將在多個領域釋放長期價值，包括：

港口和物流 ：改進後的地形和基礎設施測繪將完善路線規劃並減少低效率。

：改進後的地形和基礎設施測繪將完善路線規劃並減少低效率。 再生能源 ：選址模型將最佳化太陽能和風能的部署。

：選址模型將最佳化太陽能和風能的部署。 安全與災害應變 ：各國政府將獲得監控邊境、管理資源和協調緊急應變的工具。

：各國政府將獲得監控邊境、管理資源和協調緊急應變的工具。 智慧城市與數位經濟：精準的地圖將協助城市規劃、公共服務和技術部署。

「非洲地圖」資料將授權給各國政府，由國家測繪機構擁有並進行長期更新。隨著時間的推移，該計畫還將支援非洲新創企業建立新的商業生態系統。這些資料最終將儲存於非洲大陸各地的G42以及由Microsoft管理的資料中心。

瞭解Esri在「非洲地圖計畫」中所發揮的更多作用，請造訪：esri.com/about/newsroom/arcnews/in-africa-sustainable-development-hinges-on-having-accurate-basemaps。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

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關於Space42

Space42 (ADX: SPACE42) 是一家總部位於阿聯、由人工智慧驅動的太空科技公司，致力於整合衛星通訊、地理空間分析和人工智慧技術，從太空探索地球。Space42由Bayanat和Yahsat於2024年成功合併而成，藉由其全球影響力，協助政府、企業和社區客戶快速發展。Space42由兩個業務部門組成：太空服務（Space Services）和智慧解決方案（Smart Solutions）。太空服務專注於固定和移動衛星服務的上游衛星運作。智慧解決方案將地理空間資料收集和處理與人工智慧相結合，為決策提供資訊，提升狀態意識，並提高營運效率。主要股東包括G42、Mubadala和IHC。

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