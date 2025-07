Le nouveau programme Torq AMP Alliance fait ses débuts avec Armis en tant que partenaire de lancement pour accélérer les opérations de sécurité autonomes

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, société spécialisée dans la gestion et la sécurité de l’exposition cybernétique, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée comme partenaire de lancement du programme d’alliance Torq AMP, conçu pour stimuler l’innovation en matière d’IA agentique. Armis a été choisie en raison de sa plateforme de gestion de l’exposition cybernétique de pointe, Armis Centrix TM , qui s’intègre de manière transparente à la plateforme SecOps de Torq pour donner plus de moyens aux clients et à leurs équipes SOC/Incident Response.

« En tant que leader dans le domaine de la gestion de l’exposition cybernétique, Armis redéfinit la manière dont les organisations comprennent, hiérarchisent et réduisent les risques sur l’ensemble de leur surface d’attaque », déclare Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d’Armis. « Notre plateforme basée sur l’IA offre une visibilité et une intelligence contextuelle inégalées sur les actifs informatiques, OT, IoT, médicaux et cloud, permettant aux équipes de sécurité d’agir de manière décisive. C’est pourquoi nous sommes ravis de rejoindre l’AMP Alliance de Torq. La combinaison d’Armis Centrix™ et de l’IA agentique de Torq offre un niveau supérieur d’automatisation des opérations de sécurité, où la détection, l’enrichissement et la réponse se font en temps réel et avec précision. Ensemble, nous faisons des opérations de sécurité autonomes une réalité pratique pour les entreprises modernes. »

Les organisations peuvent atteindre un niveau supérieur d’efficacité et d’efficience en matière de sécurité en tirant parti de la puissante synergie entre Armis CentrixTM et les capacités d’automatisation de Torq. Armis offre une découverte complète des actifs et des informations en temps réel sur les menaces, permettant aux équipes de hiérarchiser les risques critiques sur l’ensemble de leur surface d’attaque. Torq renforce cette capacité en permettant aux professionnels de la sécurité de créer et de déployer des flux de travail robustes et automatisés sans script, transformant ainsi les informations en actions immédiates. Cette intégration transparente accélère la réponse aux menaces, automatise la correction des vulnérabilités et renforce la conformité des appareils, ce qui réduit finalement la charge de travail manuelle et renforce la posture globale de l’organisation en matière de risques.

« Les partenaires de Torq AMP incluent certaines des entreprises de cybersécurité les plus prestigieuses et les plus innovantes au monde, et nous sommes ravis d’accueillir Armis parmi nous », déclare Eldad Livni, CINO et cofondateur de Torq. « Armis est un exemple de fournisseur innovant qui propose des solutions à impact maximal, tandis que nous réalisons ensemble le potentiel du SOC autonome. Cela se traduit par des offres conjointes qui combinent des informations de pointe sur les menaces, issues des bases de données les plus approfondies, avec une réponse, une correction et une atténuation ultrarapides basées sur l’IA. Ensemble, Torq et Armis protégeront les organisations contre le spectre toujours plus large des menaces auxquelles elles sont confrontées à chaque seconde de chaque jour. »

Pour en savoir plus sur la collaboration entre Armis et Torq et son écosystème plus large de partenaires technologiques, rendez-vous ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

À propos de Torq

Torq transforme la cybersécurité grâce à ses solutions d’opérations de sécurité par IA agentique. Torq permet aux entreprises de détecter et de répondre instantanément et précisément aux événements de sécurité à grande échelle. La clientèle de Torq inclut de grandes entreprises multinationales, notamment Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka et Pull & Bear), Informatica, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Telefonica, Valvoline et Wiz, ainsi que des entreprises du classement Fortune 100 dans les secteurs des biens de consommation courante, de la finance, de l’hôtellerie et des vêtements de sport.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.