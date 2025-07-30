-

LTIMindtree与Adobe携手推出BlueVerse CraftStudio：助力客户充分提升并加速AI驱动的营销投资回报率的新型营销机构

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司。该公司近日宣布推出 BlueVerse CraftStudio ，这家下一代机构将借助Adobe最新的AI创新技术，帮助企业简化营销运营并释放显著的商业价值。

作为LTIMindtree现有CMO服务的延伸，CraftStudio旨在帮助企业营销团队突破AI应用及商业价值实现的壁垒。它拥有一支可扩展的营销专家团队，将充分利用Adobe的各类解决方案，包括Creative Cloud、Firefly Services and Custom Models、Frame.io、Substance 3D、GenStudio for Performance Marketing和Workfront。

BlueVerse CraftStudio将LTIMindtree的营销专家与Adobe技术相结合，将为客户带来以下助力：

  • 增加收入：凭借全漏斗营销专业能力，CraftStudio将利用AI改进从用户细分、目标定位到电商网站转化的各个环节。
  • 提升效率与上市速度：通过简化运营流程，CraftStudio可将上市时间缩短50%以上。
  • 在AI应用竞赛中领先竞争对手：CraftStudio提供一支精通Adobe AI创新技术的营销团队，让客户无需自建AI技术栈和相关组织，即可立即享受AI带来的收益。

LTIMindtree首席执行官兼董事总经理Venu Lambu表示：“我们与Adobe的合作体现了LTIMindtree在人类创造力与AI融合的时代引领CMO议程的愿景。我们将携手塑造营销的未来，将数据驱动的智能与富有想象力的叙事相结合，并将自身打造成未来的数字机构。”

Adobe首席营收官Stephen Frieder表示：“Adobe融合了营销、创意与AI技术，助力品牌打造智能、可扩展且互联互通的客户体验。我们与LTIMindtree在CraftStudio上的合作，将把这种力量直接交到营销专业人士手中，帮助他们提升效率并缩短上市时间。”

BlueVerse CraftStudio标志着营销人员利用AI创造商业价值的方式取得了革命性进步。LTIMindtree与Adobe的合作旨在推动创新，帮助客户提高营销投资回报率。

如需了解更多关于BlueVerse CraftStudio的信息，请点击此处

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过83,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：Michelle Kumar | 全球媒体关系 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

Industry:

LTIMindtree

NSI:LTIM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：Michelle Kumar | 全球媒体关系 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

More News From LTIMindtree

LTIMindtree实现2%的美元计价季度环比业务全面增长

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 技术咨询与数字化解决方案跨国公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今天公布了经董事会批准的截至2025年6月30日的第一季度综合业绩。 "我们以全面增长、利润率提升和战略重点突破实现了年度良好开局。通过'Fit4Future'计划、销售体系改革和人工智能战略转型，公司显著提升了运营敏捷性和规模化发展能力。尽管宏观经济环境依然充满挑战，但我们确信，严格的执行力和以客户为中心的坚定理念将持续推动业绩增长。" - 首席执行官兼常务董事Venu Lambu 主要财务亮点： 截至2025年6月30日的季度 按美元计算： - 收入为11.533亿美元（环比增长 2.0%，同比增长 5.2%） - 运营利润率（息税前利润）为14.3%，环比增长50个基点 - 净利润为1.47亿美元（环比增长12.6%，同比增长 8.0%） 按印度卢比计算： - 收入为984.06亿卢比（环比增长0.7%，同比增长7.6%） - 净利润为125.46亿卢比（环比增长11.2%，同比增长10.5%） 其他亮点： 客...

LTIMindtree推出“全球能力中心即服务”

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日推出“全球能力中心即服务”(GCC-as-a-Service)。该服务面向希望设立全球能力中心(GCC)或扩展现有中心以优化成本、创造附加价值的组织。服务目录涵盖“构建、运营、转型、转移”全流程服务，客户可按需选择所需模块。 GCC即服务的商业模型基于“按席位”或“按服务”定价，确保成本优化与价值实现。作为“构建服务”的一部分，LTIMindtree的人才解决方案通过AI驱动的内部人才获取生态系统，帮助客户从第一天起高效引入具备业务实战能力的人才。在“转型服务”中，公司提供行业定制化方案、技术解决方案及框架，加速价值实现。客户将可利用其包含行业与职能专属智能体的BlueVerse代理式AI生态系统及遍布全球的AI工作室，以加速AI转型进程。 LTIMindtree首席执行官兼董事总经理Venu Lambu表示：“GCC正成为行业特定转型与效率提升的战略中心。LTIMindtree的GCC即服务帮助企...

LTIMindtree发布“BlueVerse”——一个将定义未来企业的人工智能生态系统

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 今日宣布推出新业务部门，以及人工智能服务与解决方案套件：BlueVerse。作为一个完整的人工智能生态系统，BlueVerse帮助企业加速实现人工智能从概念到价值的转化。该生态系统由一系列企业所需的组件构成，旨在提升业务运营效率、实现生产力突破，并创造变革性的客户体验。 BlueVerse Marketplace目前拥有超过300个针对不同行业和功能的代理，以确保无缝互操作性和不断扩展的连接器生态系统。它基于负责任的人工智能治理，提供企业级可靠性和可扩展性。 BlueVerse产品化服务涵盖可重复的框架、加速器和行业特定的解决方案套件。在发布之初，BlueVerse将提供用于营销服务和呼叫中心即服务（CCaaS）的预构建解决方案。在营销服务的助力下，企业将能够实现前所未有的活动效果，最大化投资回报率，将营销策略转化为强大的增长引擎。CCaaS通过基于上下文的人工智能代理缩短响应时间，从而提升客户满意度...
Back to Newsroom