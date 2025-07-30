LTIMindtree与Adobe携手推出BlueVerse CraftStudio：助力客户充分提升并加速AI驱动的营销投资回报率的新型营销机构

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司。该公司近日宣布推出 BlueVerse CraftStudio ，这家下一代机构将借助Adobe最新的AI创新技术，帮助企业简化营销运营并释放显著的商业价值。

作为LTIMindtree现有CMO服务的延伸，CraftStudio旨在帮助企业营销团队突破AI应用及商业价值实现的壁垒。它拥有一支可扩展的营销专家团队，将充分利用Adobe的各类解决方案，包括Creative Cloud、Firefly Services and Custom Models、Frame.io、Substance 3D、GenStudio for Performance Marketing和Workfront。

BlueVerse CraftStudio将LTIMindtree的营销专家与Adobe技术相结合，将为客户带来以下助力：

增加收入 ：凭借全漏斗营销专业能力，CraftStudio将利用AI改进从用户细分、目标定位到电商网站转化的各个环节。

：凭借全漏斗营销专业能力，CraftStudio将利用AI改进从用户细分、目标定位到电商网站转化的各个环节。 提升效率与上市速度 ：通过简化运营流程，CraftStudio可将上市时间缩短50%以上。

：通过简化运营流程，CraftStudio可将上市时间缩短50%以上。 在AI应用竞赛中领先竞争对手：CraftStudio提供一支精通Adobe AI创新技术的营销团队，让客户无需自建AI技术栈和相关组织，即可立即享受AI带来的收益。

LTIMindtree首席执行官兼董事总经理Venu Lambu表示：“我们与Adobe的合作体现了LTIMindtree在人类创造力与AI融合的时代引领CMO议程的愿景。我们将携手塑造营销的未来，将数据驱动的智能与富有想象力的叙事相结合，并将自身打造成未来的数字机构。”

Adobe首席营收官Stephen Frieder表示：“Adobe融合了营销、创意与AI技术，助力品牌打造智能、可扩展且互联互通的客户体验。我们与LTIMindtree在CraftStudio上的合作，将把这种力量直接交到营销专业人士手中，帮助他们提升效率并缩短上市时间。”

BlueVerse CraftStudio标志着营销人员利用AI创造商业价值的方式取得了革命性进步。LTIMindtree与Adobe的合作旨在推动创新，帮助客户提高营销投资回报率。

如需了解更多关于BlueVerse CraftStudio的信息，请点击此处。

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过83,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

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