Boku reforça presença na América Latina e prepara comerciantes para a revolução dos pagamentos digitais no Brasil com o Pix

A Boku, líder global em soluções de pagamento localizadas, recebeu a licença de Instituição de Pagamento do Banco Central do Brasil (BCB). Essa autorização permite que a Boku atue como Iniciadora de Pagamentos e Emissora de Moeda Eletrônica, posicionando a empresa para participar do ecossistema Open Finance do Brasil como Provedor de Serviço de Iniciação de Pagamento (PISP), um passo fundamental para viabilizar pagamentos Pix sem redirecionamento (JSR). Com essa licença, a Boku está planeja disponibilizar o Pix Automático para comerciantes no início de 2026.

Com essa iniciativa, a Boku poderá ajudar milhões de brasileiros, principalmente aqueles que não têm cartão de crédito, a realizar pagamentos recorrentes seguros e sem complicações para streaming, assinaturas e produtos digitais. Isso contribui para o avanço dos pagamentos digitais no Brasil e promove uma maior inclusão financeira.

Pix se torna o principal método de pagamento no Brasil

Lançado pelo Banco Central do Brasil em 2020, o Pix hoje é o método de pagamento mais popular do Brasil. Mais de 76% dos adultos utilizam o sistema, sendo especialmente popular entre os jovens que utilizam bancos com plataformas digitais como o Nubank.

Desde seu lançamento em 2020, o Pix tem transformado o cenário de pagamentos do Brasil, impulsionando a adoção generalizada de transações digitais. Atualmente, mais de 70% dos adultos e 15 milhões de empresas usam o Pix, que hoje representa 45% de todos os pagamentos e 30% dos pagamentos de comércio eletrônico no país. No total, Atualmente, 20% do valor transacionado no Brasil passa pelo Pix, evidenciando a dimensão da mudança para os pagamentos digitais.

Pix Automático: impulsionando uma nova onda de pagamentos digitais

O Pix Automático foi lançado em junho de 2025 para responder ao aumento da demanda dos consumidores por conveniência. Ele permite pagamentos recorrentes de serviços como streaming e assinaturas, o que é essencial em um mercado onde a facilidade muitas vezes supera a fidelidade à marca. Essa mudança no comportamento do consumidor é refletida no Global Ecommerce Report 2024–2028 da Boku, que aponta que 78% dos brasileiros estariam dispostos a mudar de método de pagamento em troca de benefícios como taxas mais baixas, mais segurança ou facilidade de uso.

Licença de moeda eletrônica da Boku: abrindo caminho para a próxima geração de experiências de pagamento

Com sua nova licença, a Boku está agora autorizada como Instituição de Pagamento no Brasil, abrangendo Iniciação de Pagamentos e Emissão de Moeda Eletrônica. Essa autorização é pré-requisito para atuar com Pix e Open Finance no futuro, preparando a Boku para ampliar sua atuação no mercado à medida que novas aprovações forem obtidas.

O lançamento do Pix Automático oferece suporte a pagamentos recorrentes, além das funcionalidades atuais de cobranças únicas. O Pix já permite transações rápidas e pontuais, geralmente realizadas por aplicativos bancários e carteiras digitais. Com o Pix Automático, comerciantes poderão oferecer cobranças por assinatura diretamente no ecossistema Pix. Isso abre novas possibilidades para comerciantes com modelos de negócio baseados em assinatura, como plataformas de entretenimento digital, simplificando a coleta de pagamentos. Juntos, eles reduzem barreiras no checkout, melhoram a conversão e ampliam o acesso de consumidores sem conta bancária, acelerando a adoção regional de métodos de pagamento locais.

Stuart Neal, CEO da Boku, afirmou: "Nossa missão é permitir que consumidores do mundo todo paguem pelo que amam da forma que preferirem. Para os comerciantes, isso significa oferecer opções locais que gerem novas oportunidades de crescimento. Nosso compromisso com a ampliação dos meios de pagamento locais, como o Pix Automático, demonstra como a inovação pode impulsionar a inclusão financeira em larga escala. O Brasil está na vanguarda dessa transformação, e o Pix Automático é um reflexo disso, alcançando mais usuários e tornando os pagamentos diários mais simples e inclusivos".

Ricardo Amaral, vice-presidente da Boku na América Latina, disse: "o Brasil está liderando uma revolução nos pagamentos, e a Boku tem orgulho de ajudar a moldar esse futuro. Esse novo capítulo tem como foco milhões de consumidores brasileiros, que muitas vezes não têm cartão de crédito ou preferem formas de pagamento mais simples e seguras. O Pix Automático é nossa próxima fronteira, e com a nova licença de Instituição de Pagamento concedida pelo Banco Central, estamos no caminho para disponibilizá-lo aos comerciantes no início de 2026. Na Boku, contamos com expertise local em pagamentos e um compromisso com a ampliação das opções. Ao ajudar comerciantes globais a adotarem métodos de pagamento locais como o Pix, estamos transformando a economia digital do Brasil em um modelo de crescimento para toda a América Latina".

Efeito dominó regional

O Brasil lidera os pagamentos digitais na América Latina, mas outros mercados também estão inovando. A Colômbia planeja lançar em setembro de 2025 um sistema em tempo real inspirado no Pix, por meio do Bre-B. México e Argentina já contam com sistemas como DiMo e Transferencias 3.0, que utilizam interoperabilidade via código QR. A região caminha para substituir os cartões por uma variedade de métodos locais. A Boku, agora licenciada como Instituição de Pagamento, convida os comerciantes a participarem dessa transformação dos pagamentos na América Latina.

Sobre a Boku: A Boku ajuda as pessoas a pagarem como preferem, construindo uma rede global de soluções de pagamento locais, incluindo carteiras digitais, cobrança direta via operadora e pagamentos em tempo real entre contas. A rede global de pagamentos da Boku atualmente inclui mais de 250 métodos de pagamento locais no mundo todo, alcançando mais de 7,5 bilhões de contas de consumidores em mais de 70 países. A Boku trabalha com os maiores comerciantes do mundo, como Amazon, Google, Spotify, Meta, Microsoft, Netflix, Tencent e Sky, ajudando-os a expandir seus negócios em todos os cantos do planeta.

A Boku Inc. foi fundada em 2008 e tem sede em Londres, Reino Unido, com escritórios nos Estados Unidos, Índia, Brasil, China, Estônia, França, Alemanha, Indonésia, Japão, Singapura, Espanha, Taiwan e Vietnã.

Para saber mais sobre a Boku, acesse nosso site www.boku.com.

Saiba mais sobre o Pix: https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/pix_en

