KnowBe4 collabore avec Microsoft pour lutter contre les pratiques dangereuses en ligne

TAMPA BAY, Floride--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, une plateforme de cybersécurité qui prend en compte la gestion des risques humains, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Microsoft afin d'intégrer KnowBe4 SecurityCoach au navigateur Microsoft Edge for Business.

Les menaces à la sécurité des navigateurs augmentent et les professionnels internationaux de la cybersécurité devraient envisager de prendre des mesures pour réduire les risques. Un rapport de Menlo Security a révélé une augmentation de 140 % des attaques de phishing par navigateur.

L’intégration entre SecurityCoach et Microsoft Edge for Business exploite l’activité du navigateur via des signaux de sécurité natifs pour proposer, en quelques secondes, des opportunités d’apprentissage importantes dès qu’un comportement en ligne à risque est détecté. Ces comportements incluent la réutilisation de mots de passe, les visites de sites bloqués ou les tentatives de contournement des avertissements de sécurité. En tant que l’une des seules plateformes de gestion des risques humains à disposer d’un connecteur de reporting intégré à Microsoft Edge for Business, cette intégration aide les organisations évoluant dans l’écosystème Microsoft à maximiser leurs investissements dans KnowBe4 tout en développant une culture d’entreprise plus solide et axée sur la cybersécurité.

« Cette nouvelle intégration représente une occasion idéale de transformer les risques liés à la cybersécurité centrée sur l’humain en moments pédagogiques, ce qui contribuera à mieux protéger les entreprises », a déclaré Stuart Clark, vice-président de la stratégie produit chez KnowBe4. « Cette collaboration poursuit l’innovation de KnowBe4 avec Microsoft, dans la continuité de notre intégration de KnowBe4 Defend avec Microsoft Defender for Office 365 lancée plus tôt cette année. Elle comble également le fossé entre les défenses techniques d’une entreprise et ses utilisateurs, transformant ainsi la plus grande vulnérabilité potentielle en atout majeur. Nous sommes impatients de proposer cette solution à nos clients SecurityCoach à travers le monde pour renforcer leurs efforts en matière de cybersécurité. »

« Alors que le navigateur devient le principal espace de travail des utilisateurs, il est essentiel de sécuriser ce point de terminaison critique. Nous sommes heureux de voir KnowBe4 SecurityCoach s'intégrer à Microsoft Edge pour aider les organisations à améliorer la gestion des risques humains et à renforcer leur posture de sécurité », a déclaré Arunesh Chandra, principal product manager, Microsoft Edge for Business.

À propos de KnowBe4

KnowBe4 permet aux équipes de prendre chaque jour des décisions plus éclairées en matière de sécurité. Plébiscitée par plus de 70 000 organisations à travers le monde, KnowBe4 contribue à renforcer la culture de la cybersécurité et à gérer les risques humains. KnowBe4 propose une plateforme complète de gestion des risques humains (Human Risk Management) reposant sur l’intelligence artificielle, qui constitue une couche de défense adaptative optimisant les comportements utilisateurs face aux menaces de cybersécurité les plus récentes. La plateforme HRM+ comprend des modules pour la sensibilisation et la formation à la conformité, la sécurité des emails dans le cloud, le coaching en temps réel, l'anti-phishing crowdsourcé, les agents de défense IA, et plus encore. En tant que seule plateforme de sécurité de ce type à l’échelle internationale, KnowBe4 mobilise les collaborateurs grâce à des contenus, des outils et des techniques de cybersécurité personnalisés et pertinents, les transformant ainsi de principal vecteur d’attaque potentiel en atout majeur pour l’organisation. Pour en savoir plus, consultez knowbe4.com.

