Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Ripple Operations

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle fournit du capital de croissance à Ripple Operations, la principale plateforme relative à la réussite des équipages au service du secteur maritime mondial. Ce financement soutiendra les initiatives de Ripple de modernisation de plateforme et de croissance à l’échelle mondiale en cours, y compris son sommet Crew Success Summit, qui aura lieu en octobre.

Ripple Operations est devenue une sommité moderne en matière de ressources humaines et de gestion du personnel dans le secteur maritime, regroupant quatre entreprises traditionnelles au sein d’une seule plateforme mondiale. Ses solutions relatives à la réussite des équipages aident les croisiéristes, les traversiers et les entreprises maritimes à gérer les éléments logistiques complexes liés à l’effectif, y compris les horaires, la conformité et les opérations, à l’échelle des opérations sur les navires et à terre.

Ripple transforme sa plateforme relative à la réussite des équipages en une plateforme de la prochaine génération liée aux opérations relatives aux équipages fondée sur une architecture évolutive et optimisée grâce à l’infonuagique. Les efforts seront orientés sur la modernisation de l’expérience utilisateur et l’amélioration du rendement, tout en permettant la mise en œuvre modulaire, l’accès mobile et une intégration plus approfondie à l’échelle du cycle de vie de l’effectif du secteur maritime.

« Alors que Ripple modernise la technologie de sa plateforme relative à la réussite des équipages, nous sommes fiers de soutenir sa vision de l’avenir des opérations relatives à l’effectif du secteur maritime, a déclaré Joe Timlin, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. L’expertise de l’équipe dans le domaine, sa solide clientèle et son ambition de prendre de l’expansion à l’échelle mondiale la positionnent bien pour connaître une réussite continue. »

L’annonce d’aujourd’hui renforce l’engagement continu de Services financiers Innovation CIBC à travailler avec des entreprises technologiques à forte croissance en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de travailler avec Services financiers Innovation CIBC alors que nous franchissons la prochaine étape de l’évolution de Ripple, a déclaré Heather Combs, chef de la direction de Ripple Operations. Ce financement renforce nos efforts visant à moderniser notre plateforme, à croître à l’échelle mondiale et à réunir la communauté maritime à l’occasion de notre sommet Crew Success Summit de 2025 cet automne. Nous poursuivons sur notre lancée, et notre collaboration avec la Banque CIBC solidifie notre trajectoire. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC s’appuie sur 25 ans d’expérience spécialisée dans les entreprises en croissance des secteurs des technologies et des sciences de la vie en Amérique du Nord, plus que la plupart des banques. L’équipe Services financiers Innovation CIBC compte maintenant plus de 11 milliards de dollars de fonds sous gestion, notamment dans les sciences de la vie, les soins de santé, les sociétés de technologies propres, les investisseurs et les entrepreneurs, et elle a aidé plus de 700 entreprises adossées à du capital de risque et du capital d’investissement au cours des six dernières années et demie. La banque exerce ses activités depuis 14 bureaux mondiaux, dont ceux de San Francisco, de Menlo Park, de New York, de Toronto, de Londres, d’Austin, de Boston, de Chicago, de Seattle, de Vancouver, de Montréal, d’Atlanta, de Reston et de Durham. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour amorcer la discussion. cibc.com/servicesfinanciersinnovation

À propos de Ripple Operations

Ripple Operations est rapidement devenue un partenaire technologique clé pour les croisiéristes, les traversiers et les entreprises maritimes partout dans le monde, offrant des solutions essentielles à la conduite des missions en ce qui a trait à la planification des horaires des équipages, et à la conformité et au rendement de ces derniers. Soutenue par Bleecker Street Group, Ripple combine une grande expertise maritime et une innovation évolutive. Pour en savoir plus, visitez le site www.rippleoperations.com (en anglais uniquement).