Hansen verzekert zich van een aanzienlijke contractverlenging van drie jaar met MultiChoice Group uit Afrika

MELBOURNE, Australië--( BUSINESS WIRE )--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), een vooraanstaande internationale leverancier van software en services aan de energie-, water- en communicatiesectoren, kondigt met genoegen aan dat de Noorse DSO (distributieserviveoperator) Area Nett AS haar Customer Information System, Hansen CIS, heeft geselecteerd. Area Nett AS is de eigenaar van het stroomnet in het noorden van Noorwegen en verzekert de elektrische stroomvoorziening van Gamvik, Lebesby, Karasjok, Må...