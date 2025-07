Corpay Cross-Border zum offiziellen Devisenpartner des FC Sunderland ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungslösungen, gibt bekannt, dass der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay eine Vereinbarung mit Sunderland AFC geschlossen hat, um offizieller Devisenpartner des Vereins zu werden.

Durch diese Partnerschaft kann Sunderland die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen, um das Wechselkursrisiko aus dem täglichen Geschäftsbetrieb zu minimieren. Darüber hinaus ermöglicht die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border ihnen die Verwaltung ihrer weltweiten Zahlungen über einen einzigen Zugangspunkt.

Diese Partnerschaft ist einzigartig, da sie Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit zwischen Corpay und der Bia Sports Group ist, in deren Rahmen die Parteien gemeinsame Chancen und Effizienzsteigerungen im wachsenden Portfolio der Unternehmen der Bia Sports Group suchen werden.

„Corpay Cross-Border gratuliert dem AFC Sunderland zum Aufstieg in die Premier League für die kommende Saison 2025/26“, sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. „Diese Partnerschaft stärkt die Position von Corpay als bevorzugter Anbieter für Unternehmenszahlungen und Währungsrisikomanagement in der Premier League weiter, und wir freuen uns darauf, Sunderland in der kommenden Saison und darüber hinaus als offizieller Devisenpartner zu unterstützen.“

Ashley Peden, Chief Commercial Officer von Sunderland, sagte: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Corpay daran zu arbeiten, unseren Betrieb außerhalb des Spielfelds weiter zu verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser globales Partnerschaftsportfolio im Hinblick auf die kommende Premier League-Saison zu erweitern.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über den Sunderland AFC

Der 1879 gegründete Sunderland AFC ist einer der legendärsten Vereine im englischen Fußball. Der sechsmalige englische Meister und zweifache FA-Cup-Sieger ist mit seinen berühmten rot-weißen Streifen, die für Wearside stehen, weltweit bekannt. Der Premier-League-Club baut auf einem einzigartigen Erbe auf und ist auf dem Weg in die Zukunft. Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz führend, indem er seine Fans in den Mittelpunkt stellt.

Über die Bia Sports Group

Bia Sports konzentriert sich auf Investitionsmöglichkeiten in aufstrebenden und etablierten Sportarten. Das Unternehmen zielt auf Chancen ab, bei denen es durch den Einsatz seiner speziell entwickelten Plattform exponentielles Wachstum erzielen kann, um schnellere Geschäftsergebnisse, Synergieeffekte und die Entwicklung neuer und spannender Fanerlebnisse zu erzielen.

Bia Sports wurde von den erfolgreichen Investoren und Unternehmern Kyril Louis-Dreyfus und Juan Sartori gegründet und verfügt über ein branchenführendes Managementteam. Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um die nächste Generation von Sporterlebnissen zu liefern.

*„Corpay“ bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.