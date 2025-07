LTIMindtree bringt gemeinsam mit Adobe BlueVerse CraftStudio auf den Markt: Eine New-Age Marketing Agentur, durch die Kunden ihren KI-unterstützten Marketing ROI maximieren können

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Beratung und digitale Lösungen, hat die Einführung von BlueVerse CraftStudio bekannt gegeben. Dies ist eine Agentur der kommenden Generation, die auf den neuesten KI-Innovationen von Adobe basiert. Kunden können damit ihre Marketing-Operationen optimieren und dadurch bedeutende geschäftliche Vorteile erlangen.

CraftStudio erweitert die bereits vorhandenen CMO-Dienste von LTIMindtree und hilft Marketingteams, Hindernisse bei der Implementierung von KI zu überwinden und dadurch geschäftlich zu profitieren. Zum Angebot gehört ein skalierbares Team von Marketingexperten, die mit Lösungen von Adobe arbeiten wie Creative Cloud, Firefly Services sowie Custom Models, Frame.io, Substance 3D, GenStudio for Performance Marketing oder Workfront.

BlueVerse CraftStudio’s Kombination aus LTIMindtree Marketingexperten und Adobe Technologien bietet Kunden die folgenden Vorteile:

Umsatzwachstum : CraftStudio deckt mithilfe von KI den gesamten Marketingtrichter ab und verbessert alle Schritte, von der Segmentierung über das Targeting bis hin zur Conversion über die E-Commerce-Seite.

: CraftStudio deckt mithilfe von KI den gesamten Marketingtrichter ab und verbessert alle Schritte, von der Segmentierung über das Targeting bis hin zur Conversion über die E-Commerce-Seite. Verbesserung der Effizienz und Verkürzung der Zeit bis zur Marktreife : Durch die Optimierung der operativen Prozesse kann CraftStudio die Zeitspanne bis zur Markteinführung um mehr als 50 % verkürzen.

: Durch die Optimierung der operativen Prozesse kann CraftStudio die Zeitspanne bis zur Markteinführung um mehr als 50 % verkürzen. Im dynamischen KI-Wettbewerb die Nase vorn : Durch die Zusammenarbeit mit einem Marketingteam von Experten in der Anwendung von Adobe’s KI-unterstützten Innovationen können Kunden mit CraftStudio sofort die Vorteile der KI nutzen, ohne zuvor den eigenen KI-Tech-Stack und entsprechende Expertenteams erstellen zu müssen.

„Unsere Partnerschaft mit Adobe spiegelt LTIMindtree’s Vision wider, in CMO führend zu sein in einer Welt, in der menschliche Kreativität und KI aufeinander treffen,” sagte Venu Lambu, CEO & Managing Director, LTIMindtree. „Gemeinsam prägen wir die Zukunft des Marketing — wo datengetriebene Intelligence auf phantasievolles Storytelling trifft. Dort etablieren wir uns als die digitale Agentur der Zukunft.”

„Dank Adobe's Kombination aus Marketing, Kreativität und KI-Technologie können Marken ihren Kunden intelligente, skalierbare ud verbundene Erlebnisse bieten,” sagte Stephen Frieder, Chief Revenue Officer, Adobe . „Durch unsere Partnerschaft mit LTIMindtree bei CraftStudio geben wir Marketingexperten diese Möglichkeit direkt an die Hand, sodass sie effizienter arbeiten und schneller auf dem Markt sein können.”

BlueVerse CraftStudio ist ein großer Fortschritt bei der Anwendung von KI im Marketing. So lassen sich schnell bessere Werte erzielen. Die Partnerschaft zwischen LTIMindtree und Adobe fördert Innovation und hilft Kunden, eine höhere Rendite für ihre Marketingausgaben zu erzielen.

