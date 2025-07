Esri, Microsoft e Space42 lanciano assieme la "Map Africa Initiative"

REDLANDS, Calif.--( BUSINESS WIRE )--Esri, il leader globale nell'intelligence di localizzazione, ha stretto una collaborazione con Dataminr, la principale piattaforma di intelligenza artificiale in tempo reale, per migliorare la risposta alle emergenze in tempo reale per gli enti pubblici. ArcGIS Basemaps di Esri verrà integrata in Dataminr First Alert, una soluzione per la scoperta degli eventi critici in tempo reale. Utilizzato da aziende del settore pubblico in tutto il mondo per le risposte...