Venture Global公布CP2液化天然氣出口設施專案第一期的最終投資決定並完成融資

維吉尼亞州，阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc.（紐約證交所代號：VG）今天公布該公司第三項專案「Venture Global CP2液化天然氣出口設施」（以下簡稱「CP2」）第一期以及與其相關之CP Express輸氣管的最終投資決定 (FID)，並順利完成151億美元的專案融資。這項里程碑式的成就是Venture Global迄今為止最大的獨立專案融資，也是繼其Plaquemines液化天然氣出口設施合併融資之後的第二大專案融資。這項交易吸引了全球多家主要銀行的重視，獲得了超過340億美元的投資，並且無需外部股權投資。

「能夠在不到六年的時間內完成第三項綠地專案的最終投資決定，而且迄今為止已完成超過800億美元的資本市場交易，令我們甚感驕傲。」Venture Global執行長Mike Sabel說，「若不是Venture Global團隊全體的奉獻與不懈努力，絕對不會有今天的成功。我們為該專案投入的重大早期投資和工作使CP2成為迄今為止最進步的最終投資決定。這項專案由Venture Global及股東全資擁有，預計將從2027年起向全球穩定供應美國液化天然氣。」

CP2的峰值產量將達到每年2800萬噸。第一期已與來自歐洲、亞洲以及全球其他地區的客戶簽訂了長期SPA。因此，就全球能源供給與安全來說，CP2是一項具有戰略重要性的專案。目前Venture Global在路易斯安那州的三項專案合約產能總計為每年4350萬噸。

興建融資貸款機構由世界一流銀行組成，代表對美國液化天然氣投資感興趣的不僅止於美國投資者，對亞洲及歐洲的投資者也深具吸引力。這些貸款機構包括：Bank of America、Barclays、Bayern LB、BBVA、CIBC、Deutsche Bank、FirstBank、Flagstar、Goldman Sachs、Helaba、ICBC、ING、Intesa、J.P. Morgan、LBBW、Mizuho、MUFG、Natixis、NBC、Nord LB、Raymond James、RBC、Regions、Santander、Scotiabank、SMBC、Standard Chartered、Truis和Wells Fargo。

ING and Santander擔任本次CP2液化天然氣出口設施第一期的興建定期貸款及營運資金貸款牽頭行；Bank of America和Scotiabank則為CP2液化天然氣出口設施第一期股權過橋貸款的牽頭行。Latham & Watkins LLP擔任Venture Global的顧問；Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任所有機構貸款者顧問。

關於Venture Global

Venture Global是一家低成本美國液化天然氣 (LNG) 的美國生產者暨出口商，生產、建造或開發量在每年1億噸以上。Venture Global的首座設施於2022年1月開始生產液化天然氣，現已躋身美國最大液化天然氣出口商之一。該公司的垂直整合業務涵蓋整個液化天然氣供應鏈中的各類資產，包括液化天然氣生產、天然氣輸送、航運和再氣化。該公司的前三項專案：Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於路易斯安那州的美國墨西哥灣沿岸地區。Venture Global正致力為旗下各液化天然氣設施開發捕碳以及碳封存專案。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類前瞻性聲明受到經修訂的《1933 年證券法》第27A節和經修訂的《1934 年證券交易法》第21E節中前瞻性陳述的安全港條款之約束。除歷史事實陳述外，本新聞稿所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可以透過「可能」、「或許」、「將」、「可以」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「打算」、「預估」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「繼續」等詞語、這些詞語的否定形式或其他類似詞語來識別。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅以我們目前對未來事件的預期和預測為基礎。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得融資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管核准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案核准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。

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