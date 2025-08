Guardant Health et James Van Der Beek s’associent pour sensibiliser les adultes de 45 ans et plus aux dernières avancées en matière de dépistage du cancer colorectal

PALO ALTO, Califonie--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq : GH), un chef de file de l’oncologie de précision, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec l’acteur et promoteur de la santé James Van Der Beek afin d’accroître la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal (CCR) et au test sanguin Shield™. Approuvé l’an dernier par la Food and Drug Administration (FDA), Shield offre une nouvelle option pratique et plus plaisante pour le dépistage du CCR chez les personnes éligibles de 45 ans et plus.

Connu pour ses rôles emblématiques dans Varsity Blues, Les Lois de l’attraction et Don’t Trust the B in Apartment 23, James Van Der Beek a créé de nombreux personnages mémorables au cours de sa carrière de plus de deux décennies à la télévision et au cinéma, tant à l’écran que derrière la caméra en tant que producteur, réalisateur et scénariste. Il a annoncé publiquement son diagnostic de cancer colorectal en novembre 2024 afin d’encourager les autres à prendre leur santé en main. Aujourd’hui, c’est la première fois qu’il s’exprime sur l’importance cruciale de connaître les toutes dernières directives concernant le dépistage du CCR.

« J’avais 46 ans, j’étais en pleine forme et je n’avais aucune idée que j’étais atteint d’un cancer colorectal de stade 3. C’est le deuxième cancer le plus mortel, mais aussi le plus guérissable lorsqu’il est détecté à un stade précoce, d’où l’importance du dépistage », a déclaré James Van Der Beek. « J’ai été soulagé d’apprendre l’existence du test sanguin Shield de Guardant. C’est un moyen plus plaisant et plus pratique de se faire dépister, notamment pour les personnes qui hésitent. J’ai beaucoup appris de mon combat contre le cancer, même si je ne souhaite cela à personne. Pour dire les choses simplement, le dépistage peut vous sauver la vie. Si vous avez 45 ans ou plus, parlez à votre médecin des directives en matière de dépistage et des options qui s’offrent à vous. »

Le cancer colorectal constitue un problème de santé majeur : chaque année, il provoque le décès de plus de 50 000 Américains, ce qui en fait le deuxième cancer le plus meurtrier aux États-Unis. Sa détection précoce est cruciale, car le taux de survie à cinq ans est supérieur à 90 % lorsque le CCR est détecté à un stade précoce, mais ce taux chute à 13 % lorsque la maladie est à un stade avancé, c’est-à-dire généralement lorsque les symptômes apparaissent. En dépit de ces chiffres, plus de 50 millions d’Américains, soit un adulte sur trois âgé de 45 ans et plus, n’effectuent pas de dépistage, en partie parce que les méthodes traditionnelles sont considérées comme désagréables ou peu pratiques.

« Nous remercions James pour le travail qu’il a accompli en sensibilisant le grand public à l’importance du dépistage et de la détection précoce grâce à son histoire personnelle », a déclaré AmirAli Talasaz, codirecteur général de Guardant Health. « Notre objectif est d’arriver à ce que toutes les personnes qui devraient être dépistées pour le cancer colorectal le soient – et le test sanguin Shield constitue une avancée majeure qui rend le dépistage plus pratique et plus accessible dans tout le pays. Notre mission est de sauver des vies grâce à la détection précoce. Avec l’aide de James, nous espérons encourager davantage d’Américains à franchir cette étape cruciale. »

« Dans mon centre de soins primaires, je suis en première ligne face au cancer colorectal et le dépistage est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour détecter et traiter ce cancer à un stade précoce », a déclaré le Dr Angel Lazo, médecin interne dans le New Jersey. « Dans mon cabinet, il peut être difficile pour les patients de se faire dépister avec les méthodes traditionnelles. La nouvelle option que représente le test Shield a rendu le dépistage beaucoup plus pratique et a permis de l’étendre à un plus grand nombre de personnes, ce qui leur procure une certaine tranquillité d’esprit – ainsi qu’à moi-même en tant que médecin. »

Shield est le premier test sanguin approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis comme option de dépistage primaire du cancer colorectal. Il est destiné aux adultes âgés de 45 ans et plus présentant un risque moyen de développer la maladie et peut être commandé par n’importe quel prestataire de soins de santé prescripteur. Grâce à Shield, il est possible de dépister les personnes au moyen d’une simple prise de sang, et les résultats sont généralement disponibles dans les deux semaines qui suivent. Récemment, le National Comprehensive Cancer Network a inclus le test sanguin Shield dans ses lignes directrices actualisées sur le dépistage du CCR, ce qui devrait permettre d’améliorer l’accès des patients à ce test et d’obtenir d’autres inclusions importantes dans les lignes directrices cliniques.

Pour plus d’informations sur le test sanguin Shield, prière de visiter www.ShieldCancerScreen.com.

