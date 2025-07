LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y MEXINOL, REALIZAN ESTUDIO PARA EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO PACÍFICO MEXINOL EN EL NORTE DE SINALOA.

CIUDAD DE MÉXICO--( BUSINESS WIRE )--Transition Industries LLC, desarrollador de proyectos de metanol y hidrógeno ecológico con emisiones netas de carbono cero a escala mundial en Norteamérica, ha suscrito un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (IAC) con el consorcio compuesto por Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V. y Techint Engineering and Construction para el proyecto Pacifico Mexinol que se encuentra en Ahome, Sinaloa, México,...