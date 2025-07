Venture Global annonce sa décision finale d'investissement et la clôture financière de la phase 1 de CP2 LNG

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) annonce la décision finale d’investissement (FID) et la clôture du financement de projet de 15,1 milliards de dollars pour la première phase de son troisième projet, Venture Global CP2 LNG (CP2), ainsi que pour le gazoduc associé CP Express. Ce jalon représente le plus important financement de projet autonome jamais réalisé, et le deuxième en importance après les financements combinés du projet Plaquemines LNG de Venture Global. La transaction a suscité un intérêt considérable de la part des plus grandes banques du monde, générant plus de 34 milliards de dollars d’engagements, sans nécessiter d’investissement en fonds propres externes.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pris la décision finale d’investissement pour notre troisième projet en site vierge en moins de six ans, avec plus de 80 milliards de dollars de transactions sur les marchés financiers réalisées à ce jour », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Ce succès n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’exécution sans relâche de toute l’équipe de Venture Global. Nos investissements précoces et nos efforts considérables font de CP2 le projet le plus avancé jamais présenté à ce stade d’investissement. Ce projet, entièrement détenu par Venture Global et nos actionnaires, devrait commencer à livrer du GNL américain fiable au monde dès 2027. »

CP2 aura une capacité de production maximale de 28 MTPA. La phase 1 a fait l'objet de contrats à long terme avec des clients en Europe, en Asie et dans le reste du monde. Le projet CP2 revêt donc une importance stratégique pour l'approvisionnement et la sécurité énergétiques à l'échelle internationale. Venture Global dispose désormais d'une capacité contractuelle totale de 43,5 MTPA pour l'ensemble de ses trois projets en Louisiane.

Le groupe de prêteurs pour le financement de la construction est composé des plus grandes banques du monde, ce qui témoigne d'une demande importante d'investissements dans le GNL américain, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Le groupe de prêteurs inclut : Bank of America, Barclays, Bayern LB, BBVA, CIBC, Deutsche Bank, FirstBank, Flagstar, Goldman Sachs, Helaba, ICBC, ING, Intesa, J.P. Morgan, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, NBC, Nord LB, Raymond James, RBC, Regions, Santander, Scotiabank, SMBC, Standard Chartered, Truist et Wells Fargo.

ING et Santander ont agi en tant qu'arrangeurs principaux pour le prêt à terme pour la construction et la facilité de fonds de roulement de la phase 1 du CP2 LNG, tandis que Bank of America et Scotiabank ont agi en tant qu'arrangeurs principaux pour le prêt-relais pour les capitaux propres de la phase 1 du CP2 LNG. Latham & Watkins LLP a conseillé Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a conseillé les prêteurs pour toutes les opérations.

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût, avec une capacité de plus de 100 MTPA en production, en construction ou en développement. Venture Global a commencé à produire du GNL à partir de son premier site en 2022 et figure aujourd’hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des États-Unis. L’entreprise adopte un modèle intégré verticalement, avec des actifs répartis sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du GNL, incluant la production de GNL, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Ses trois premiers projets – Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG – sont situés en Louisiane, le long de la côte américaine du golfe du Mexique. Venture Global développe également des projets de captage et stockage du dioxyde de carbone sur chacun de ses sites de production de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, que nous entendons voir couvertes par les dispositions de la règle refuge prévue à l’article 27A de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933, tel que modifié, le « Securities Act ») et à l’article 21E de la Loi américaine de 1934 sur les marchés boursiers (Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l’exception de celles portant sur des faits historiques, sont considérées comme des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « projette », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « poursuit », « cible », « continue », ainsi que par la forme négative de ces expressions ou d’autres formulations similaires.

Ces déclarations prospectives, qui sont assujetties à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des affirmations portant sur notre performance future, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées ainsi que les tendances prévues ayant un impact sur notre activité. Ces déclarations ne sont que des prévisions fondées sur nos attentes actuelles et nos projections concernant des événements futurs. Plusieurs facteurs importants pourraient faire en sorte que nos résultats effectifs, notre niveau d’activité, notre performance ou nos réalisations diffèrent de manière notable de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et finaliser nos projets futurs et les actifs connexes, ainsi que notre incapacité potentielle à obtenir un tel financement à des conditions acceptables, voire à l’obtenir tout court ; notre possible incapacité à estimer avec précision les coûts de nos projets, ainsi que le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements aux pipelines pour nos projets entraînent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des approbations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à la pénurie de travailleurs qualifiés, aux aléas opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude entourant l’avenir de la dynamique commerciale internationale, les accords de commerce international et la position des États-Unis en matière de commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos partenaires EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) et autres entrepreneurs pour mener à bien nos projets, incluant l’éventuelle incapacité de ces partenaires à respecter leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’intérêt public, ou encore l’absence de soutien de la part des gouvernements locaux et des communautés, ce qui pourrait nuire à l’obtention des permis requis, au calendrier, ou au développement, à la construction et à l’exploitation globale de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs présentés à la section « Point 1A – Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tout rapport subséquent déposé auprès de la SEC.

Toute déclaration prospective contenue dans le présent document n'est valable qu'à la date de publicadion du présent communiqué de presse et repose sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs, sauf si la loi l'exige.

