Venture Global kondigt Final Investment Decision en de financiële sluiting aan voor fase 1 van CP2 LNG

ARLINGTON, Va.--( BUSINESS WIRE )--Vandaag maakte Venture Global, Inc. (NYSE: VG) bekend dat een nieuwe SPA (Sales & Purchase Agreement) in voege treedt voor een termijn van 20 jaar met PETRONAS LNG Ltd. (PLL), een dochteronderneming van de olie- en gasmaatschappij PETRONAS, die in handen is van de Maleisische staat. Onder de voorwaarden van de SPA zal PETRONAS de komende 20 jaar 1 MTPA (miljoen ton per annum) vloeibaar aardgas (LNG) kopen van CP2 LNG, de derde faciliteit van Venture Global....