Guardant Health en James Van Der Beek bundelen krachten om bewustzijn te creëren over nieuwe ontwikkelingen in screening op colorectale kanker voor volwassenen van 45 jaar en ouder

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), een toonaangevend bedrijf in precisie-oncologie, heeft vandaag de samenwerking aangekondigd met acteur en gezondheidspleitbezorger James Van Der Beek om het bewustzijn over screening op colorectale kanker (CRC) en de Shield™-bloedtest te vergroten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.