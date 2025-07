Venture Global anuncia la decisión final de inversión y el cierre financiero de la Fase 1 de CP2 LNG

Financiamiento del proyecto por $15.1 mil millones para el lanzamiento formal de la Fase 1 de CP2 del 3. er proyecto de la empresa

Se estima que, con el proyecto, Venture Global se convertirá en el mayor exportador de GNL de los EE. UU.

Hito sin precedentes de cuatro FID en menos de 6 años, con más de $80 mil millones en transacciones de mercados de capital

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Venture Global, Inc. (NYSE:VG) anuncia una decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) y el cierre exitoso del financiamiento del proyecto por $15.1 mil millones para la primera fase del tercer proyecto de la empresa, Venture Global CP2 LNG (CP2), junto con el gasoducto CP Express. Este hito representa el mayor financiamiento de un proyecto independiente hasta el momento y el segundo financiamiento de proyecto más grande tras los financiamientos combinados de Plaquemines GNL de Venture Global. La transacción despertó un gran interés por parte de los bancos líderes del mundo y derivó en compromisos por más de $34 mil millones, además de no requerir inversiones de capital externas. “Estamos muy orgullosos de haber tomado la FID respecto de nuestro tercer proyecto totalmente nuevo en menos de 6 años con más de $80 mil millones en transacciones de mercados de capital ejecutadas hasta la fecha”, comentó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “Este éxito no hubiese sido posible sin la dedicación y el incansable trabajo de todo el equipo de Venture Global. Nuestras significativas inversiones anticipadas y el trabajo realizado en el proyecto hacen que CP2 sea el proyecto más avanzado en FID hasta la fecha. Se espera que este proyecto, de propiedad absoluta de Venture Global y nuestros accionistas, ofrezca GNL estadounidense confiable al mundo desde comienzos de 2027”. CP2 alcanzará una capacidad pico en la producción de 28 MTPA. En la Fase 1, se celebraron acuerdos de compras de acciones (SPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo con clientes en Europa, Asia y el resto del mundo. Del mismo modo, CP2 es un proyecto de importancia estratégica para el suministro y la seguridad de la energía global. Venture Global cuenta actualmente con una capacidad contratada de 43.5 MTPA con sus tres proyectos en Luisiana. El grupo a cargo del préstamo para el financiamiento de la construcción está compuesto por bancos líderes a nivel mundial, lo que da fe de la creciente demanda de inversiones en GNL de los EE. UU., no solo en los Estados Unidos, sino también en Asia y Europa. El grupo prestamista está conformado por: Bank of America, Barclays, Bayern LB, BBVA, CIBC, Deutsche Bank, FirstBank, Flagstar, Goldman Sachs, Helaba, ICBC, ING, Intesa, J.P. Morgan, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, NBC, Nord LB, Raymond James, RBC, Regions, Santander, Scotiabank, SMBC, Standard Chartered, Truist y Wells Fargo. ING y Santander oficiaron de organizadores líderes de la Fase 1 de CP2 LNG en cuanto a préstamos a plazo para la construcción e instalaciones de capital de trabajo, en tanto que Bank of America y Scotiabank oficiaron de organizadores líderes de la Fase 1 de CP2 LNG respecto de préstamos de capital a corto plazo. Latham & Watkins LLP ofició como asesor de Venture Global, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP oficiaron de asesores para los prestamistas de todas las instalaciones. Acerca de Venture Global Venture Global es productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. a bajo costo con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera instalación en 2022 y, hoy en día, es uno de los principales exportadores de GNL en los Estados Unidos. El negocio de integración vertical de la empresa incluye activos de la cadena de suministro de GNL, como producción de GNL, transporte, envío y regasificación de gas natural. Los primeros tres proyectos de la empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, están ubicados en Luisiana, en la Costa del Golfo de los EE. UU. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL. Declaraciones prospectivas El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que dichas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada (la «Ley de Intercambio»). Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento son «declaraciones prospectivas». En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «podría», «será», «podrá», «debería», «espera», «planea», «proyecta», «pretende», «anticipa», «cree», «estima», «predice», «potencial», «persigue», “objetivo”, «continúa», la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas, sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento anticipadas y las tendencias anticipadas que impactarán en nuestro negocio. Las declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Existen factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, nivel de actividad, desempeño o logros reales difieran significativamente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar proyectos futuros y activos relacionados, y nuestra posible incapacidad para obtener dicha financiación en términos aceptables, o incluso para obtenerla en absoluto; nuestra posible incapacidad para estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostos y retrasos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, riesgos operativos y otros riesgos; la incertidumbre sobre el futuro de la dinámica del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la postura de Estados Unidos sobre el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la posible incapacidad de nuestros contratistas para cumplir con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientales u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y la comunidad requeridos para nuestros proyectos, que podrían afectar negativamente el estado de los permisos, el cronograma o el desarrollo, la construcción y la operación generales de nuestros proyectos; y los riesgos relacionados con otros factores analizados en el “Punto 1A.—Factores de Riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) y cualquier informe posterior presentado ante dicha entidad. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se hacen únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en suposiciones que consideramos razonables a la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, salvo que lo exija la ley. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

