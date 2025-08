Guardant Health e James Van Der Beek si alleano per sensibilizzare il pubblico sui nuovi progressi nello screening del tumore del colon-retto per gli adulti di età superiore ai 45 anni

PALO ALTO, California--( BUSINESS WIRE )--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), azienda leader nell'ambito dell'oncologia di precisione, ha annunciato oggi che l'azienda e i suoi collaboratori di ricerca presenteranno i dati di diversi studi che utilizzano la tecnologia Guardant per far progredire l'oncologia di precisione in occasione dello European Society for Medical Oncology Congress (ESMO) che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 13 al 17 settembre 2024. I dati sul test Guardant Reveal™ per l...