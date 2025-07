Venture Global gibt endgültige Investitionsentscheidung und finanziellen Abschluss für Phase 1 von CP2 LNG bekannt

ARLINGTON, Va--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) gibt heute die endgültige Investitionsentscheidung (FID) und den erfolgreichen Abschluss der Projektfinanzierung in Höhe von 15,1 Mrd. USD für die erste Phase des dritten Projekts des Unternehmens, Venture Global CP2 LNG (CP2), zusammen mit der dazugehörigen CP Express Pipeline bekannt. Dieser Meilenstein stellt die größte jemals realisierte Projektfinanzierung dar und ist nach den kombinierten Finanzierungen für das Plaquemines LNG-Projekt von Venture Global die zweitgrößte Projektfinanzierung überhaupt. Die Transaktion stieß auf enormes Interesse bei den weltweit führenden Banken, was zu Zusagen in Höhe von über 34 Mrd. USD führte, ohne dass externe Eigenkapitalinvestitionen erforderlich waren.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bei unserem dritten Greenfield-Projekt in weniger als sechs Jahren die endgültige Investitionsentscheidung getroffen haben und bis heute Kapitalmarkttransaktionen im Wert von über 80 Mrd. USD abgeschlossen haben“, sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Dieser Erfolg wäre ohne das Engagement und die unermüdliche Arbeit des gesamten Venture Global-Teams nicht möglich gewesen. Dank unserer umfangreichen frühen Investitionen und der Arbeit an diesem Projekt ist CP2 das bislang am weitesten fortgeschrittene Projekt bei der endgültigen Investitionsentscheidung. Dieses Projekt, das sich vollständig im Besitz von Venture Global und unseren Aktionären befindet, soll ab 2027 zuverlässig amerikanisches LNG in die ganze Welt liefern.“

CP2 wird eine Spitzenproduktionskapazität von 28 MTPA haben. Phase 1 hat langfristige Abnahmeverträge mit Kunden in Europa, Asien und dem Rest der Welt abgeschlossen. Dementsprechend ist CP2 ein strategisch wichtiges Projekt für die globale Energieversorgung und -sicherheit. Venture Global verfügt nun über eine vertraglich vereinbarte Gesamtkapazität von 43,5 MTPA für alle drei Projekte in Louisiana.

Die Kreditgebergruppe für die Baufinanzierung besteht aus weltweit führenden Banken, was auf eine erhebliche Nachfrage nach Investitionen in US-Flüssigerdgas nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa und Asien hindeutet. Die Kreditgebergruppe umfasst: Bank of America, Barclays, Bayern LB, BBVA, CIBC, Deutsche Bank, FirstBank, Flagstar, Goldman Sachs, Helaba, ICBC, ING, Intesa, J.P. Morgan, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, NBC, Nord LB, Raymond James, RBC, Regions, Santander, Scotiabank, SMBC, Standard Chartered, Truist und Wells Fargo.

ING und Santander fungierten als Lead Arranger für den Baukredit und die Betriebsmittelkreditlinie für CP2 LNG Phase 1, während Bank of America und Scotiabank als Lead Arranger für den Brücken-Eigenkapitalkredit für CP2 LNG Phase 1 fungierten. Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Venture Global und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als Rechtsberater der Kreditgeber für alle Fazilitäten.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana an der US-Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

