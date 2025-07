L&T Technology Services signe un engagement d'ingénierie logicielle d'environ 60 millions de dollars avec un fournisseur télécoms américain de premier plan

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), un chef de file mondial des services d'ingénierie et de technologie, annonce aujourd'hui avoir franchi un jalon majeur dans son segment Tech avec la signature d'un accord pluriannuel d'environ 60 millions de dollars avec un important fournisseur de services de télécommunications sans fil basé aux États-Unis. Cet engagement stratégique permettra à LTTS de fournir des solutions avancées de développement de logiciels réseau et d'ingénierie d'applications.

En vertu de l’accord, LTTS fournira des services d’ingénierie essentiels, y compris l’intégration de laboratoires de R&D, le développement de nouveaux produits et des tests de fonctionnalité pour les plateformes d’automatisation logicielle des réseaux du client. En outre, LTTS établira un centre de livraison aux États-Unis afin de soutenir et d'améliorer l'exécution des projets. L’engagement tirera parti des capacités en matière de connectivité intelligente et des réseaux de prochaine génération de LTTS pour générer des innovations de pointe pour le client.

Cet accord souligne toute la force du partenariat de dix ans entre LTTS et le client, fondé sur une collaboration et une innovation constantes. Les investissements proactifs de LTTS dans des laboratoires de pointe, des solutions personnalisées et des centres régionaux ont contribué à garantir l’engagement, reflétant l’engagement indéfectible de l’entreprise à fournir une expertise d'ingénierie créatrice de valeur.

LTTS envisage également d'élargir ses offres de services pour le client en intégrant des plateformes d'automatisation des tests optimisées par l'IA afin de rationaliser le développement de nouveaux produits et de renforcer l'efficacité opérationnelle.

Amit Chadha, CEO et directeur général, L&T Technology Services, déclare : « Ce nouvel accord dans notre segment Tech avec un leader télécoms aussi prestigieux renforce notre relation de longue date et notre vision partagée dans les communications de nouvelle génération, l'automatisation des réseaux et l'IA. En tirant parti de nos solutions de connectivité Smart World ainsi que de notre vaste expertise en déploiements 5G pour les entreprises et en innovation télécoms, nous sommes fiers de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de notre client ».

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un chef de file mondial des services d'ingénierie et de technologie. Filiale cotée de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de poursuite des opérations couvrant l'ensemble des produits et des processus.

Détermination. Agilité. Innovation. Voilà comment nous stimulons la croissance dans les segments mobilité, durabilité et technologie. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises du Fortune 500 et 57 entreprises d'ingénierie et de R&D de premier plan dans les domaines des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécoms, de la haute technologie et des industries de transformation. Basée en Inde, l'entreprise emploie plus de 23 600 personnes dans 23 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d'innovation, au 30 juin 2025.

Pour de plus amples renseignements à propos de L&T Technology Services, rendez-vous sur www.LTTS.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.