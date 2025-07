NFL Biosciences annonce une collaboration scientifique avec l’hôpital McLean aux États-Unis afin d’approfondir la compréhension du mécanisme d’action de NFL-101

MONTPELLIER, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce le démarrage d’une collaboration scientifique avec l'hôpital McLean, membre du système de santé Mass General Brigham à Boston, aux États-Unis. Cette nouvelle étape vise à approfondir la compréhension du mécanisme d’action de NFL-101, candidat médicament botanique pour le sevrage tabagique.

Cette collaboration fait suite à des études menées avec l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) et le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) qui ont mis en évidence la capacité de NFL-101 à restaurer l’activité cérébrale normale dans des régions associées au craving tabagique, notamment le thalamus, en situation de sevrage. Cette restauration s’est avérée spécifique et durable. Ces résultats suggèrent l’existence d’un mécanisme d’action original impliquant une interaction entre le système immunitaire et le système nerveux central, distinct des traitements existants ciblant directement les récepteurs nicotiniques.

Les études menées par l'hôpital McLean permettront d’explorer plus précisément les liens entre cette restauration cérébrale et les biomarqueurs classiques de l’addiction au tabac, avec pour objectif de mieux caractériser le profil pharmacologique de NFL-101. Trois laboratoires de l'hôpital McLean seront impliqués dans ce projet : ceux de neurochimie intégrative, de neuroimagerie comportementale et de recherche en psychopharmacologie comportementale.

Cette collaboration représente une étape stratégique importante en complément de l'étude de phase 3 à venir. Elle soutient également l'expansion internationale de NFL Biosciences, en particulier aux États-Unis, grâce à des collaborations avec des experts de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la dépendance. Les résultats consolideront substantiellement le dossier de demande d'autorisation réglementaire de NFL Biosciences. Lancée à un moment charnière, cette initiative contribue à la dynamique des discussions en cours avec des partenaires industriels potentiels.

Dans le cadre de cet accord, NFL Biosciences sera l’unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle et des éventuelles demandes de brevet pouvant découler des travaux menés conjointement avec l'hôpital McLean. Les résultats issus de cette collaboration pourront faire l’objet de publications scientifiques conjointes dans des revues à comité de lecture, ainsi que de présentations lors de congrès internationaux par les équipes de l'hôpital McLean impliquées dans le projet. Ces travaux viendront ainsi renforcer la visibilité scientifique du programme NFL-101.

Pr. Scott Lukas, Directeur du McLean Imaging Center et du Behavioral Psychopharmacology Research Laboratory à l'hôpital McLean (États-Unis) : « Avec les médicaments botaniques, l’efficacité repose souvent sur le totum de l’extrait, ce qui complique l’identification d’un mécanisme d’action précis. Trop souvent, nous développons des molécules avec un mode d’action bien défini, mais sur la base d’une compréhension encore incomplète des circuits de l’addiction. Cela conduit fréquemment à des déceptions lors du passage en clinique. Ici, c’est l’inverse : nous avons déjà démontré les effets cliniques, et le mécanisme reste à explorer plus en profondeur. La prochaine étape consiste à mieux comprendre le mécanisme d'action qui pourrait renforcer le fondement scientifique du traitement et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment des approches personnalisées potentielles. »

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Nous sommes ravis de collaborer avec l'hôpital McLean sur ce projet de recherche. Après les équipes du CEA et de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP), cette nouvelle collaboration vient enrichir notre programme avec des compétences complémentaires de tout premier plan, notamment en addictologie et en pharmacologie des extraits botaniques. C’est une étape structurante dans notre démarche pour approfondir la compréhension du mécanisme d’action de NFL-101 et accroître son attractivité scientifique et industrielle. »

À propos de l’hôpital McLean

L'hôpital McLean s'engage en permanence à donner la priorité aux personnes dans les domaines des soins aux patients, de l'innovation et de la recherche, ainsi que du partage des connaissances liées à la santé mentale. Il est régulièrement classé n°1 des hôpitaux psychiatriques indépendants aux États-Unis par le magazine U.S. News & World Report, et n°2 en Amérique pour les soins psychiatriques en 2024-2025. L'hôpital McLean est le plus grand établissement psychiatrique affilié à la faculté de médecine de Harvard et membre du Mass General Brigham. Pour rester informé sur McLean, suivez-nous sur Facebook, YouTube et LinkedIn.

À propos de NFL Biosciences : www.nflbiosciences.com

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier (France) qui développe des candidats médicaments à base de plantes pour le traitement des addictions. L'ambition de NFL Biosciences est d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques naturelles, plus sûres et plus efficaces à l'ensemble de la population mondiale, y compris aux pays à faibles et moyens revenus. Son produit le plus avancé, appelé NFL-101, est un extrait de feuille de tabac standardisé, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend offrir aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, facile à administrer et personnalisée. NFL Biosciences développe également NFL-301, un candidat-médicament naturel pour la réduction de la consommation d'alcool et dispose d’un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis.

Les actions de NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Paris (FR0014003XT0 - ALNFL).