L&T Technology Services vince ~ un incarico da 60 milioni di dollari per la progettazione di software da un fornitore statunitense di telecomunicazioni di primo livello

DALLAS e BENGALURU, India--( BUSINESS WIRE )--La terza edizione dei Digital Engineering Awards ha riunito oltre 100 leader mondiali dell'ingegneria e singoli collaboratori per celebrare l'eccellenza nell'ingegneria digitale. Durante la festa di gala di premiazione tenutasi a Dallas, in Texas, organizzata da ISG, L&T Technology Services (LTTS) e CNBC-TV18, 35 organizzazioni leader e 14 singoli partecipanti provenienti da Nord America, Europa e Asia Pacifico sono stati premiati per le loro inno...