Bureau Veritas s'associe à l'indice de résilience des bâtiments (BRI) de l'IFC pour étendre ses services de vérification à l'échelle mondiale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification (TIC), a signé le premier accord mondial de vérification visant à étendre la portée et l'impact de l'indice de résilience des bâtiments (BRI). Dans le cadre de cet accord, Bureau Veritas sera le partenaire de vérification du BRI sur les principaux marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie de l'Est et du Pacifique.

Innovation de l'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, le BRI est un cadre en ligne conçu pour aider les promoteurs, les investisseurs et les décideurs politiques à identifier les risques liés aux catastrophes naturelles pour les bâtiments, à évaluer, améliorer et divulguer leur résilience. Grâce à ce partenariat avec Bureau Veritas, les utilisateurs du BRI bénéficieront d'un meilleur accès à une vérification tierce de haute qualité des pratiques de construction résilientes au climat, ce qui renforcera la confiance et l'adoption de cet outil dans les régions vulnérables où la continuité des activités est de plus en plus menacée par les phénomènes météorologiques extrêmes et les risques associés.

« Nous sommes ravis de devenir vérificateur mondial de l'indice de résilience des bâtiments. Avec l'intensification des phénomènes climatiques, il est devenu essentiel d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans la stratégie d'actifs. La signature de notre accord mondial avec la Société financière internationale marque une étape cruciale », a déclaré Marc Roussel, vice-président exécutif, Urbanisation et Assurance chez Bureau Veritas. « Bureau Veritas a une longue histoire en tant que tiers indépendant atténuant les risques naturels et climatiques. Notre réseau d'experts ajoutera une couche de confiance afin que les parties prenantes puissent s'appuyer sur le Building Resilience Index pour évaluer la vulnérabilité et l'efficacité des stratégies d'adaptation, partout dans le monde. »

Ces dernières années, les risques physiques tels que les inondations, les cyclones, les vagues de chaleur, les incendies, les tremblements de terre et les glissements de terrain ont constitué des menaces majeures pour les activités commerciales, perturbant les chaînes d'approvisionnement, déplaçant les travailleurs et les emplois, nuisant à la productivité et ayant un impact sur les conditions d'assurance et de financement. Le partenariat entre le BRI et Bureau Veritas répond à une demande croissante des entreprises et des gouvernements pour des outils fiables qui soutiennent l'atténuation des risques, la protection des actifs et la stabilité économique à long terme.

« Alors que les entreprises sont confrontées à des risques accrus pour leurs actifs et leurs infrastructures en raison des catastrophes naturelles, la capacité à évaluer et à vérifier la résilience devient un élément crucial de la stratégie opérationnelle et d'investissement », a commenté Diep Nguyen-van Houtte, directeur principal du département Climate Business à l'IFC. « Ce partenariat avec Bureau Veritas renforce l'indice de résilience des bâtiments en garantissant qu'un plus grand nombre de clients, en particulier dans les zones géographiques à haut risque, puissent bénéficier d'informations fiables et vérifiées de manière indépendante sur la résilience de leurs biens immobiliers, ajoutant ainsi un nouvel outil à leur arsenal d'adaptation au changement climatique. »

En proposant une vérification par un tiers via Bureau Veritas, l'indice de résilience des bâtiments aide les parties prenantes à :

Protéger la continuité opérationnelle en identifiant les risques à un stade précoce et en concevant des solutions résilientes

Préserver les emplois et les moyens de subsistance en minimisant les perturbations dans les communautés vulnérables

Améliorer l'accès au capital grâce à de meilleures notations de risque et à une meilleure harmonisation des assurances

Renforcer la confiance du public et la responsabilité grâce à une validation indépendante des performances

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de l'IFC à intégrer l'adaptation dans le développement du secteur privé et à permettre des solutions pratiques et axées sur la résilience climatique.

Le BRI est financé par le gouvernement australien et a été développé et testé grâce à un financement initial du gouvernement néerlandais et de la Fondation Rockefeller, en coopération avec des organisations de premier plan telles que l'ARISE Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies, Build Change, FM Global, le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, Miyamoto International et le Resilience Action Fund.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de l'IFC :

L'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Nous intervenons dans plus de 100 pays, où nous mettons à profit notre capital, notre expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. Au cours de l'exercice 2024, l'IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur d'entreprises privées et d'institutions financières dans les pays en développement, en tirant parti des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés afin de créer un monde sans pauvreté sur une planète viable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ifc.org.

