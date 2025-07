L&T Technology Services krijgt een software-engineering engagement van ~ $60 miljoen toegekend van een Tier-I telecomleverancier in de V.S.

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider in engineering- en technologieservices, maakte vandaag een belangrijke mijlpaal bekend in haar Tech-segment met het ondertekenen van een meerjarig akkoord voor ~$60 miljoen met een vooraanstaande leverancier van draadloze telecommunicatieservices, gevestigd in de Verenigde Staten. Via dit strategische akkoord zal LTTS geavanceerde oplossingen voor de ontwikkeling van netwerksoftware en applicatie-engineering leveren.

In het kader van het akkoord zal LTTS cruciale engineeringservices leveren, waaronder R&D-labintegratie, nieuwe productontwikkeling en functionaliteitstesten voor de netwerksoftwareautomatiseringsplatformen van de klant.

