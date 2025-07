Les pilotes de Porter Airlines de l’aéronef E195-E2 commencent leur entraînement à Montréal avec le nouveau simulateur de vol d’Embraer CAE Training Services (ECTS)

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Porter et Embraer CAE Training Services (ECTS) ont annoncé aujourd’hui l’expansion des opérations d’entraînement des pilotes de la compagnie aérienne avec le déploiement d’un simulateur de vol (FFS) Embraer E195-E2 à la fine pointe de la technologie au centre de formation de CAE à Montréal. La formation a commencé en mai 2025 avec le soutien d’ECTS, une coentreprise entre Embraer et CAE. La dernière génération de FFS de la série 7000XR, équipée du système visuel avancé CAE Prodigy, a été développée et fabriquée par CAE à Montréal. Ce déploiement stratégique permettra à davantage de pilotes de Porter de s’entraîner plus près de chez eux, ce qui soutient la croissance rapide de la compagnie aérienne et contribue au développement d’emplois spécialisés dans l’aviation au Canada.

Un entraînement initial et récurrent complet pour les pilotes d’E2 sera offert à Montréal. Le simulateur améliorera le programme d’entraînement des pilotes d’E2 de Porter en augmentant la capacité pour répondre à la demande de sa flotte en expansion − 46 aéronefs ont déjà été livrés, et jusqu’à 100 sont attendus.

« Ce partenariat avec ECTS réunit trois organisations aéronautiques de premier plan », a déclaré Kent Woodside, vice-président exécutif et chef de l’exploitation chez Porter Airlines. « L’expertise de CAE en matière de technologie d’entraînement et de simulation garantit que nos pilotes reçoivent les normes de qualité et de sécurité les plus élevées pour les pilotes opérant le plus récent modèle E195-E2 d’Embraer. »

Le nouveau FFS E2 est équipé du générateur d’images (IG) Prodigy de CAE qui tire parti de l’Unreal Engine d’Epic Games pour un entraînement plus réaliste et efficace. CAE Prodigy améliore les séances dans le simulateur grâce à une technologie de pointe, fournissant des rendus photoréalistes et des modèles mobiles améliorés qui se traduisent par un environnement d’entraînement des pilotes plus immersif.

« Nous sommes ravis d’accueillir Porter, un nouveau partenaire aérien, au centre de formation de CAE à Montréal, et nous sommes impatients de soutenir sa formation sur l’aéronef E2 », a déclaré Michel Azar-Hmouda, président de division, Aviation commerciale de CAE. « Notre coentreprise avec Embraer nous permet d’élever les normes de sécurité et d’entraînement en aviation en fournissant des solutions de classe mondiale pour soutenir la croissance de la flotte d’E195-E2 dans le monde entier. »

En plus du nouveau simulateur à Montréal, ECTS exploite des FFS E2 à Singapour et à Madrid, en Espagne. ECTS offre également de l’entraînement sur la famille Phenom d’avions d’affaires grâce aux simulateurs de vol dans les centres de formation de CAE à Dallas, au Texas; à Las Vegas, au Nevada; à Burgess Hill, au Royaume-Uni; à São Paulo, au Brésil; et à Vienne, en Autriche, où l’entraînement commence cet été.

À propos de Porter

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience des voyages aériens en classe économique pour chaque passager, offrant une hospitalité authentique avec style, soin et charme. La flotte d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 de Porter dessert un réseau nord-américain qui commence dans l’Est du Canada. Ayant son siège social à Toronto, Porter est une Official 4 Star Airline® selon le World Airline Star Rating®. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d’Embraer

Entreprise aéronautique mondiale dont le siège social est situé au Brésil, Embraer est présente dans les secteurs de l’aviation commerciale et d’affaires, de la défense et de la sécurité, et de l’aviation agricole. L’entreprise conçoit, développe, fabrique et commercialise des aéronefs et des systèmes, en fournissant des services et un soutien après-vente aux clients.

Depuis sa création en 1969, Embraer a livré plus de 9 000 aéronefs. En moyenne, environ toutes les 10 secondes, un aéronef fabriqué par Embraer décolle quelque part dans le monde; ses aéronefs transportent plus de 150 millions de passagers par année.

Embraer est le premier fabricant d’avions commerciaux jusqu’à 150 sièges et le principal exportateur de biens à haute valeur ajoutée au Brésil. L’entreprise possède des unités industrielles, des bureaux, des centres de service et de distribution de pièces, entre autres activités, dans les Amériques, en Afrique, en Asie et en Europe.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe d’entraînement, de simulation et d’opérations critiques pour préparer les professionnels de l’aviation et les forces de défense aux moments qui comptent. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens d’entretien, aux compagnies aériennes, aux exploitants d’aviation d’affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 sites et centres de formation dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l’avant-garde de l’innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l’excellence dans les simulateurs de vol haute fidélité et les solutions d’entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d’être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l’état de préparation à la mission, aujourd’hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d’activité et de développement durable pour l’EX25.

Suivez-nous sur X/Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilote