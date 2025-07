REPLY: IEO en Laife Reply innoveren mammografiescreening met een intelligente agent-oplossing gebaseerd op AI

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Laife Reply, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Reply Group, gespecialiseerd in AI- en Big Data-oplossingen voor de gezondheidszorg, heeft met IEO (Istituto Europeo di Oncologia, het Europese Instituut voor Oncologie) samengewerkt om een innovatief project te creëren dat een netwerk van intelligente agents gebaseerd op AI benut om radiologen tijdens mammografiescreening te ondersteunen.

Het project vindt zijn oorsprong in de behoefte aan optimalisatie van klinische workflows in verband met borstkankerscreening, een cruciale activiteit voor vroegtijdige diagnose, waar nog altijd heel wat handmatige stappen bij komen kijken. In het kader van een continue technologische evolutie besloot IEO om haar samenwerking met Laife Reply te versterken, om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van X-RAIS, Laife Reply's AI platform dat activiteiten voor mammografiescreening ondersteunt.

Op basis van neurale netwerken en radiomics-technieken, integreert X-RAIS een multi-agent systeem dat in staat is om mammografiebeelden in realtime te analyseren en letsels of verdachte zones nauwkeurig kan identificeren en die als goedaardig of kwaadaardig te classificeren. Het systeem is volledig geïntegreerd in de klinische workflow en verschaft radiologen ondersteuning bij het nemen van beslissingen in alle fasen van het proces. Dit helpt om de middelen te optimaliseren en de tijd besteed aan screeningactiviteiten te verminderen. Meer specifiek gaat één agent bijstand verlenen in het opstellen van het rapport, waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van de automatische beeldanalyse en de context, wanneer nodig, met de medische voorgeschiedenis van de patiënt wordt verrijkt. Een tweede agent kan de onderzochte gevallen een zekere prioriteit geven door "scores" toe te kennen om het opsporen van de meest kritieke gevallen te vergemakkelijken.

Het systeem is ontworpen met een "human-in-the-loop" benadering, waarbij de radioloog centraal in het proces wordt gehouden, om zo hoge standaarden qua veiligheid en klinische nauwkeurigheid te verzekeren. De oplossing kan naadloos in bestaande gezondheidszorgsystemen worden geïntegreerd dankzij het gebruik van API's die conform zijn met de FHIR-voorschriften.

Dit project is een concreet voorbeeld hoe artificiële intelligentie gebaseerd op agents tastbare voordelen kan opleveren en de efficiëntie van screening verbetert, heroproeptijden in kritieke gevallen vermindert en het beheer van complexe patiënten ondersteunt.

Laife Reply

Laife Reply, een bedrijf van de Reply Group, is actief in de sectoren van de gezondheidszorg, welzijn en farmaceutica, waar het AI-oplossingen creëert die gaan van medische beeldvorming en het ontdekken van geneesmiddelen tot digitale therapeutica en verwerking van natuurlijke taal voor het analyseren van ongestructureerde gegevens. www.laife.reply.com

IEO - Istituto Europeo di Oncologia

IEO (Istituto Europeo di Oncologia, het Europese Instituut voor Oncologie) is een IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico = wetenschappelijk instituut voor hospitalisatie en behandeling) dat zich aan oncologie wijdt. Het Instituut heeft een innovatief behandelingsmodel gecreëerd, gebaseerd op de volgende fundamentele principes: patiënten centraal stellen, integratie van onderzoek en klinische zorgverlening, diagnostische anticipatie en preventie. Het belichaamt ook een “door gegevens aangestuurde” strategie die instaat voor de snelle ontwikkeling van AI-algoritmes om de diagnosetijden en de doeltreffendheid van behandelingen te versnellen.https://www.ieo.it/en/

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven ondersteunt Reply grote Europese industriële groepen in de telecom- en mediasector, de industrie en dienstverlening, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.