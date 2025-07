euroAtlantic Airways wächst mit seinem ersten Flugzeug vom Typ A330-200

LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--euroAtlantic Airways („EAA“) freut sich, die Aufnahme der CS-TGD, ihres ersten Airbus A330-200, in ihre Flotte bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Expansion des Unternehmens und unterstreicht dessen Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen für seine Kunden.

Die von AELF geleaste A330-200 ist das sechste Großraumflugzeug in der Flotte von EAA und das erste Airbus-Flugzeug in der über 30-jährigen Geschichte des Unternehmens. Angetrieben von General Electric CF6-80E-Triebwerken bietet das Flugzeug zuverlässige Leistung und Treibstoffeffizienz bei einer maximalen Startmasse von 233.000 kg und gewährleistet damit eine optimale Nutzlastkapazität für Langstreckenflüge. Heute ist es mit 12 Sitzen in der Business Class und 283 Sitzen in der Economy Class ausgestattet und bietet Platz für insgesamt 295 Passagiere.

EAA ist derzeit für LOT Polish Airlines auf der täglichen Strecke von New York nach Warschau und für Azul auf den Strecken von Lissabon nach Campinas, Porto nach Recife und Madrid im Einsatz. Das führende ACMI-Unternehmen erbringt auch Dienstleistungen für staatliche Stellen, darunter die Vereinten Nationen.

Stewart Higginson, CEO und Chairman von euroAtlantic Airways, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die A330-200 in unserer Flotte willkommen zu heißen. Diese Erweiterung ist der nächste Schritt auf dem Weg der EAA zur Verbesserung ihrer operativen Fähigkeiten und Marktpräsenz. Dieses Flugzeug, das für seine operative Effizienz und sein hervorragendes Passagiererlebnis bekannt ist, stellt einen bedeutenden Meilenstein für euroAtlantic dar und markiert unseren Übergang zu einem dualen Betreiber von Boeing- und Airbus-Flugzeugen. Es erweitert unser Langstreckenangebot für die Marktsegmente Charter und ACMI weiter. Wir danken AELF für die Unterstützung und Zusammenarbeit und freuen uns auf die Partnerschaft mit führenden Fluggesellschaften, um unseren Kunden ein erstklassiges Flugerlebnis zu bieten.“

Joe Cirillo, Chief Commercial Officer von AELF, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, mit EAA bei der Leasingvereinbarung für diese A330-200 zusammenzuarbeiten und das ehrgeizige Flottenausbauprogramm des Unternehmens zu unterstützen. Wir sind auf maßgeschneiderte, flexible Leasinglösungen für dynamische Betreiber wie EAA spezialisiert, die ihre Präsenz in wichtigen globalen Märkten ausbauen möchten. Wir freuen uns darauf, EAA bei seinem weiteren Wachstum und seinen Innovationen in den Bereichen ACMI und Charter zu unterstützen.“

Über euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways ist eine portugiesische Fluggesellschaft, die sich auf ACMI- und Charterlösungen spezialisiert hat und eine vielfältige Flotte von Flugzeugen betreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Carnaxide und Sitz am Flughafen Lissabon bietet Wet-Lease-, Charter- und Ad-hoc-Flüge weltweit an und hat in 32 Jahren 727 Flughäfen in 167 Ländern angeflogen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luftfahrtbranche hat sich EAA als weltweit führender Anbieter von ACMI- (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) und Charter-Lösungen etabliert. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen einen Ruf für maßgeschneiderte Dienstleistungen erworben, die den individuellen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden, wobei der Schwerpunkt stets auf Sicherheit, Effizienz und Innovation liegt. Seit 2024 befindet sich euroAtlantic Airways mehrheitlich im Besitz von Njord Partners.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.euroatlantic.pt/en/quem-somos/

Über AELF

Aircraft Engine Lease Finance Inc. („AELF“) ist ein erfahrener Leasinggeber für Verkehrsflugzeuge. AELF mit Sitz in Chicago bietet Fluggesellschaften und kommerziellen Flugzeugbetreibern weltweit maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösungen. AELF ist seit einem Jahrzehnt tätig und erweitert kontinuierlich sein Portfolio an Verkehrsflugzeugen und Triebwerken. Weitere Informationen finden Sie unter www.aelfinc.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.aelfinc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.