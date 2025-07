Energy Dome tekent een strategisch commercieel akkoord met Google

MILAAN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, een pioniersbedrijf dat de standaard bepaalt voor langdurige energieopslag, heeft een globaal commercieel partnerschap met Google aangekondigd, waarbij de CO2 Battery-technologie van Energy Dome wordt aangewend om koolstofvrije energie mogelijk te maken voor de stroomnetten die de activiteiten van Google voeden. In het kader van dit commerciële akkoord heeft Google een strategische investering in Energy Dome gedaan.

Waarom Energy Dome en Google samenwerken

Voor het moderne leven en de welvaart is elektriciteit van cruciaal belang. Dit wordt steeds relevanter nu het energiesysteem geëlektrificeerd wordt en de economische groei nieuwe vraag naar elektriciteit doet toenemen, mede door computerbehoeften voor artificiële intelligentie en datacenters.

