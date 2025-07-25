Energy Dome與Google達成策略性商業協議

義大利米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為長時儲能設立產業標竿的先鋒企業Energy Dome宣布與Google建立全球商業合作夥伴關係，利用Energy Dome的二氧化碳電池技術為Google營運所依賴的電網提供無碳能源。除商業協議外，Google還對Energy Dome進行了策略性投資。

Energy Dome與Google合作的動因

電力是現代生活與繁榮的關鍵。隨著能源系統電氣化進程加快，經濟成長（包括人工智慧和資料中心的運算需求）推動電力需求持續上升，這一點愈發彰顯。

太陽能和風能是目前向電網輸送電力最具成本效益、速度最快的方式之一，但因其固有的間歇性而缺乏靈活性。長時儲能技術透過儲存太陽能和風能並在需要時釋放，解決了這一靈活性瓶頸。對於Google等能源使用者而言，該技術能提供「穩定」的電力，以可靠、潔淨且具有成本效益的方式滿足需求。

Google的第一份商業長時儲能協議，是其不斷擴充的先進能源技術組合的一部分，為達成其「2030年前所有營運使用全天候無碳能源」的宏偉目標，這些技術不可或缺。選擇Energy Dome的成熟、市場就緒的二氧化碳電池技術，是因為該技術能夠在全球以所需的規模、速度和可負擔性進行部署。

二氧化碳電池可連續供電8至24小時，提供充足的穩定電力，滿足大型能源使用者的基礎負荷和靈活調節需求。其模組化、不依賴場地的產品設計採用現成設備，不存在供應鏈瓶頸問題，能夠確保形成高度可擴充的解決方案，實現高效且具有成本效益的大規模儲能。

此外，該技術的機械組件透過旋轉機械提供天然慣性，有助於穩定電網。鑑於缺乏慣性的太陽能和風能的部署規模不斷擴大，而傳統化石燃料電站正逐步退出（這些電站退役後，其自身的慣性也會隨之消失），這一點顯得尤為重要。因此，二氧化碳電池可充當「減震器」緩解頻率突變，協助維持電網韌性。

Google歐洲、中東及非洲地區能源總監Maud Texier表示：「Google致力於以潔淨能源為營運供電，而Energy Dome的長時儲能解決方案具有成熟的技術且可擴充，能夠協助我們加快推進這一目標。但這不僅關乎Google。透過推動這項首創的長時儲能技術實現規模化，我們希望協助世界各地的社群獲得可靠且可負擔的電力，同時在整合更多再生能源的過程中支援電網韌性建設。」

這份商業協議旨在於歐洲、美洲和亞太地區等所有關鍵策略區域開發二氧化碳電池專案，目標是快速擴大部署規模，協助Google達成2030年無碳能源目標。合作雙方已確定一系列正處於開發和簽約階段的選址和專案。

Energy Dome創辦人兼執行長Claudio Spadacini表示：「透過系統性、策略性地規模化部署我們的技術，協助Google達成無碳能源目標，是這份業界首創協議的主旨所在。我們正在證明，憑藉合適的技術及合作模式，具有成本效益的全天候無碳能源供應是可以實現的。我們也很高興歡迎Google成為Energy Dome的投資人，這彰顯了我們對共同願景的堅定承諾。」

商業合作之外的投資

除商業合作外，Google還對Energy Dome進行了投資。此次投資正值Energy Dome進入商業部署的成長階段，該公司已簽署多個專案合約，包括與美國Alliant Energy、義大利Engie以及印度NTPC的合作專案。

透過直接投資這家總部位於米蘭的成長型企業，Google進一步強化了其加快這項成熟技術商業化的長期承諾。Google是第一代企業購電協議的先驅，在太陽能和風能尚處於起步階段時便率先布局，如今其將從客戶視角出發，憑藉豐富經驗推動二氧化碳電池技術走向成熟並實現商業化規模，為社群和經濟帶來技術應用紅利。

關於Energy Dome

Energy Dome憑藉其二氧化碳電池走在長時儲能技術革新的尖端。二氧化碳的特性使系統能夠透過專利熱機械過程實現高效且具有成本效益的能源儲存，因此成為鋰離子電池或抽水蓄能解決方案的最佳替代技術。二氧化碳電池已經是一套完全經過驗證且成本效益顯著的系統，無需鋰或稀土元素即可儲存電力，往返效率出眾。二氧化碳電池的模組化設計不依賴特定場地，採用現有可靠供應鏈中隨時可取得的現成元件，為大規模儲存間歇性再生能源、加快能源轉型提供了可擴充路徑；它是目前唯一能同時兼顧效率、成本、可擴充性且在全球均適用的技術。如欲瞭解更多資訊，請造訪energydome.com。

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