Mauna Kea Technologies annonce son entrée sur le marché australien grâce à un partenariat avec Endotherapeutics

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui son entrée sur le marché australien grâce à la signature d’un nouvel accord de distribution exclusive avec Endotherapeutics Pty Ltd, un leader australien de la distribution de dispositifs médicaux innovants, en vue d’introduire la plateforme Cellvizio auprès des médecins australiens.

Cette expansion stratégique intervient alors que Mauna Kea observe une bonne dynamique pour son application CellTolerance, l’incitant à s’étendre à de nouveaux marchés géographiques à fort potentiel.

Avec cet accord, d’une durée de trois ans, Endotherapeutics obtient les droits exclusifs de distribution et de commercialisation de la plateforme Cellvizio en Australie. Dans le cadre de cette entrée sur le marché, une demande d’autorisation auprès de la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour la dernière génération de produits Cellvizio est en cours. Mauna Kea Technologies, ayant déjà obtenu l’approbation de la TGA par le passé, n’anticipe aucun obstacle particulier à un renouvellement.

Le partenariat bénéficiera du lancement prochain du programme CellTolerance en collaboration avec le Professeur Gerald Holtmann, MD, PhD, MBA, médecin australien de premier plan exerçant au Princess Alexandra Hospital à Brisbane, qui prévoit l’acquisition d’un Cellvizio pour les applications liées à l’intolérance alimentaire.

« Cette technologie apporte l’espoir d’un changement pour des millions de patients souffrant de symptômes liés au syndrome de l’intestin irritable d’origine alimentaire », a commenté le Professeur Holtmann. « Cellvizio est véritablement unique dans sa capacité à identifier les causes profondes des symptômes des patients, ce qui permet d’élaborer des régimes personnalisés. Toute mon équipe est enthousiaste à l’idée d’explorer pleinement le potentiel de Cellvizio pour améliorer la qualité de vie de nos patients. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Mauna Kea Technologies pour introduire Cellvizio sur le marché dynamique de la gastro-entérologie en Australie », a déclaré Rob Curtin, Directeur de la division gastro-intestinale chez Endotherapeutics. « Le potentiel de Cellvizio et de ses principales indications, en particulier la caractérisation des kystes pancréatiques et la détection de l’intolérance alimentaire, est considérable. »

Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Endotherapeutics, un distributeur de premier plan de dispositifs médicaux innovants et partenaire de confiance établi dans le système de santé australien. Cet accord marque une étape importante dans notre stratégie d’expansion internationale. Alors que nous constatons une bonne dynamique dans l’adoption de notre plateforme, notamment pour CellTolerance, nous prenons des initiatives ciblées pour étendre notre présence dans des territoires à fort potentiel de croissance. »

À propos d’Endotherapeutics Pty Ltd

Endotherapeutics est un distributeur de technologies de santé de premier plan, au service des professionnels de santé en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec son siège basé à Sydney, Australie. La mission d’Endotherapeutics est d’améliorer les soins de santé en fournissant des solutions médicales innovantes, accompagnées des plus hauts niveaux de service et de support. Pour en savoir plus : www.endotx.com.au

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du Rapport Annuel 2024 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2025, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.