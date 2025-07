euroAtlantic Airways se développe avec son premier appareil A330-200

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--euroAtlantic Airways (« EAA ») a le plaisir d’annoncer l’ajout du CS-TGD, son premier Airbus A330-200, à sa flotte, marquant ainsi une étape importante dans l’expansion de la société et son engagement à fournir des services exceptionnels à ses clients.

Cet A330-200, loué auprès d’AELF, est le sixième appareil gros-porteur de la flotte d’EAA et le tout premier appareil Airbus de la société en plus de 30 ans d’existence. Équipé de moteurs General Electric CF6-80E, cet appareil offre des performances fiables et un rendement énergétique optimal, tout en supportant une masse maximale au décollage de 233 000 kg, garantissant ainsi une capacité de charge utile optimale pour les vols long-courriers. Il est actuellement configuré avec 12 sièges en classe affaires et 283 sièges en classe économique, pouvant accueillir 295 passagers au total.

EAA assure actuellement des vols quotidiens pour LOT Polish Airlines entre New York et Varsovie, et pour Azul entre Lisbonne et Campinas, Porto et Recife, et Madrid. Cette entreprise leader dans le domaine de l’ACMI fournit également des services à des entités gouvernementales, notamment aux Nations unies.

Stewart Higginson, directeur général et président d’euroAtlantic Airways, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir l’A330-200 dans notre flotte. Cet ajout représente la prochaine étape dans la démarche d’EAA visant à renforcer ses capacités opérationnelles et sa présence sur le marché. Reconnu pour son efficacité opérationnelle et son expérience passager supérieure, cet appareil représente une étape importante pour euroAtlantic, marquant notre transition vers un opérateur double Boeing et Airbus. Il vient élargir notre offre de produits long-courriers pour les segments de marché des vols charters et ACMI. Nous sommes reconnaissants à AELF pour son soutien et sa collaboration et nous nous réjouissons de nous associer à des compagnies aériennes de premier plan afin d’offrir la meilleure expérience client possible. »

Joe Cirillo, directeur commercial d’AELF, ajoute : « Nous sommes fiers de nous associer à EAA pour la location de cet A330-200 et de soutenir le développement ambitieux de sa flotte. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de location sur mesure et flexibles à des opérateurs dynamiques tels qu’EAA, qui étendent leur présence sur les principaux marchés mondiaux. Nous sommes impatients de soutenir EAA dans sa croissance et son innovation dans les secteurs ACMI et charter. »

À propos d’euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways est une compagnie aérienne portugaise spécialisée dans les solutions ACMI et charter, qui exploite une flotte diversifiée d’appareils. Basée à Carnaxide et à l’aéroport de Lisbonne, elle propose des services de location avec équipage, des services charter et des vols ad hoc à travers le monde, et a desservi 727 aéroports dans 167 pays en 32 ans d’activité. Avec plus de trois décennies d’expertise dans le secteur de l’aviation, EAA s’est imposée comme un leader mondial dans la fourniture de solutions ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) et charter. Au fil des ans, la société s’est forgé une réputation en fournissant des services sur mesure qui répondent aux besoins uniques de ses clients, tout en mettant l’accent sur la sécurité, l’efficacité et l’innovation. Depuis 2024, euroAtlantic Airways est détenue majoritairement par Njord Partners.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.euroatlantic.pt/en/quem-somos/

À propos d’AELF

Aircraft Engine Lease Finance Inc. (« AELF ») est un loueur expérimenté d’appareils commerciaux. Basée à Chicago, AELF propose des solutions de financement personnalisées et flexibles aux compagnies aériennes et aux exploitants d’appareils commerciaux du monde entier. AELF est en activité depuis une décennie et ne cesse d’élargir son portefeuille d’appareils commerciaux et de moteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aelfinc.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.aelfinc.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.