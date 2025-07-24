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MultiBank.io与Fireblocks携手，推动100亿美元现实世界资产(RWA)愿景落地

original MultiBank.io将借助Fireblocks的技术，打造一个具有里程碑意义的房地产代币化平台。该计划旨在将100亿美元的现实世界资产(RWA)上链，为安全、合规且易于获取的投资开辟新机遇。

MultiBank.io将借助Fireblocks的技术，打造一个具有里程碑意义的房地产代币化平台。该计划旨在将100亿美元的现实世界资产(RWA)上链，为安全、合规且易于获取的投资开辟新机遇。

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的金融衍生品机构MultiBank Group宣布，其数字资产部门MultiBank.io将借助Fireblocks的技术，打造一个具有里程碑意义的房地产代币化平台。该计划旨在将100亿美元的现实世界资产(RWA)上链，为安全、合规且易于参与的投资开辟新机遇。

计划的第一阶段将依托MultiBank.io近期与MAG Lifestyle Development达成的30亿美元合作项目，涵盖The Ritz-Carlton Residences和Keturah Reserve等旗舰项目。MultiBank.io正以这些资产为基础逐步扩大规模，目标是打造全球最大的房地产代币化产品之一，实现100亿美元的愿景。

这一增长得益于MultiBank Group、Fireblocks与MavrykNetwork的三方合作。Mavryk提供链上发行和去中心化金融(DeFi)集成的区块链基础设施。Fireblocks确保机构级数字资产托管与代币化，MultiBank Group则凭借监管专业能力，负责合规与治理并支持二级市场流动性。

通过此次合作，MultiBank.io将在受监管环境中提供收益型房产的部分所有权投资渠道，这一举措在规模上堪称前所未有。新平台借助Fireblocks的先进安全技术和代币化引擎，管理数字资产的全生命周期，包括安全铸造与销毁、自动化合规、可靠托管及简化的二级交易。在区块链层面，Mavryk支持快速结算及可编程功能（如了解你的客户(KYC)和管辖权检查），确保为机构和零售投资者提供无缝体验。

MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher表示：“大规模实现RWA代币化，需要强大的基础设施、无可妥协的安全性以及对行业标准的严格遵循。Fireblocks是我们运营的托管支柱，而Mavryk区块链则带来速度与效率。通过三方合作，我们正以完全透明的方式向更广泛的受众开放100亿美元的房地产投资机会。”

该市场将以MultiBank Group的监管专业能力和影响力为支撑，集团目前拥有超过200万客户，在全球范围内持有超过17项牌照。

关于MULTIBANK GROUP

MultiBank Group于2005年在美国加州成立，是金融衍生品领域的全球领导者。集团在100多个国家拥有超过200万客户，每日交易量超过350亿美元，提供广泛的经纪和资产管理服务。该集团以创新的交易解决方案、严格的监管合规性及卓越的客户服务著称，受到五大洲超过17个顶级金融监管机构的监管。其屡获殊荣的交易平台为外汇、金属、股票、大宗商品、指数和加密货币等交易提供最高500:1的杠杆。MultiBank Group已因其卓越的交易服务和监管合规性获得80多个国际奖项。如需了解更多信息，请访问MultiBank Group的网站

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