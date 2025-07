Andersen Consulting breidt AI- en digitale transformatiemogelijkheden uit met Rysun

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn AI- en digitale transformatiemogelijkheden met samenwerkingspartner Rysun, een technologieadviesbureau dat gespecialiseerd is in het helpen van bedrijven bij de implementatie van AI en het moderniseren van kernsystemen voor wendbaarheid en groei.

Rysun helpt bedrijven bij het opschalen van generatieve AI-initiatieven via intelligente dataplatformen, moderne digitale fundamenten en robuuste productontwikkeling. Met diepgaande expertise in technologie, retail en energie voorziet Rysun de klant van oplossingen die innovatie, efficiëntie en klantbetrokkenheid stimuleren.

"Onze samenwerking met Andersen Consulting helpt ons onze visie op het vereenvoudigen van AI voor bedrijven over te brengen naar een bredere klantenkring," aldus Vishal Shukla, CEO van Rysun. "Samen kijken we ernaar uit organisaties in staat te stellen het rendement op hun digitale investeringen te maximaliseren, AI met vertrouwen op te schalen en zich flexibel en veerkrachtig aan te passen in een snel evoluerende markt."

"Deze samenwerking draagt bij aan onze missie om klanten te helpen voorop te lopen bij digitale disruptie met de meest innovatieve en schaalbare oplossingen," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De technische uitmuntendheid en AI-expertise van Rysun vullen ons wereldwijde adviesplatform aan en maken versnelde transformatie en meetbare zakelijke impact mogelijk voor onze klanten wereldwijd."

