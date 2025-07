Andersen Consulting élargit ses fonctionnalités IA et sa transformation numérique avec Rysun

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses fonctionnalités IA et sa transformation numérique avec le cabinet collaboratif Rysun, un cabinet de conseil en technologie spécialisé dans l'aide aux entreprises pour l'adoption de l'IA et la modernisation des systèmes de base favorisant l'agilité et la croissance.

Rysun aide les entreprises à faire évoluer les projets d'IA générative à l'aide de plateformes de données intelligentes, de fondamentaux numériques modernes et d'une ingénierie produit robuste. Grâce à une expertise approfondie en technologie, dans le commerce de détail et en énergie, Rysun fournit à ses clients des solutions qui favorisent l'innovation, l'efficacité et l'engagement client.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting nous aide à apporter notre vision de la simplification de l'IA d'entreprise à une base client plus large », a déclaré Vishal Shukla, CEO de Rysun. « Ensemble, nous nous réjouissons de donner aux entreprises les moyens de maximiser leur retour investissement numérique, de faire évoluer l'IA en toute confiance et de s'adapter avec agilité et résilience à un marché en évolution rapide ».

« Cette collaboration soutient notre mission qui consiste à aider les clients à naviguer dans les perturbations numériques en utilisant les solutions les plus innovantes et évolutives », a déclaré Mark L. Vorsatz, Global President et CEO d'Andersen. « L'excellence en ingénierie et l'expertise en IA de Rysun complètent notre plateforme internationale de conseil, permettant une transformation accélérée et un impact commercial mesurable de nos clients dans le monde entier ».

