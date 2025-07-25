Energy Dome与Google达成战略性商业协议

意大利米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为长时储能设立行业标杆的先锋企业Energy Dome宣布与Google建立全球商业合作伙伴关系，利用Energy Dome的二氧化碳电池技术为Google运营所依赖的电网提供无碳能源。除商业协议外，Google还对Energy Dome进行了战略投资。

Energy Dome与Google合作的动因

电力是现代生活与繁荣的关键。随着能源系统电气化进程加快，经济增长（包括人工智能和数据中心的计算需求）推动电力需求持续上升，这一点愈发凸显。

太阳能和风能是目前向电网输送电力最具成本效益、速度最快的方式之一，但因其固有的间歇性而缺乏灵活性。长时储能技术通过存储太阳能和风能并在需要时释放，解决了这一灵活性瓶颈。对于Google等能源用户而言，该技术能提供“稳定”的电力，以可靠、清洁且具有成本效益的方式满足需求。

Google的首份商业长时储能协议，是其不断扩充的先进能源技术组合的一部分，为实现其“2030年前所有运营使用全天候无碳能源”的宏伟目标，这些技术不可或缺。选择Energy Dome的成熟、市场就绪的二氧化碳电池技术，是因为该技术能够在全球范围内以所需的规模、速度和可负担性进行部署。

二氧化碳电池可连续供电8至24小时，提供充足的稳定电力，满足大型能源用户的基础负荷和灵活调节需求。其模块化、不依赖场地的产品设计采用现成设备，不存在供应链瓶颈问题，能够确保形成高度可扩展的解决方案，实现高效且具有成本效益的大规模储能。

此外，该技术的机械部件通过旋转机械提供天然惯性，有助于稳定电网。鉴于缺乏惯性的太阳能和风能的部署规模不断扩大，而传统化石燃料电站正逐步退出（这些电站退役后，其自身的惯性也会随之消失），这一点就显得尤为重要。因此，二氧化碳电池可作为“减震器”缓解频率突变，助力维持电网韧性。

Google欧洲、中东及非洲地区能源总监Maud Texier表示：“Google致力于以清洁能源为运营供电，而Energy Dome的长时储能解决方案具有成熟的技术且可扩展，能够帮助我们加速推进这一目标。但这不仅关乎Google。通过助力这项首创的长时储能技术实现规模化，我们希望帮助世界各地的社区获得可靠且可负担的电力，同时在整合更多可再生能源的过程中支持电网韧性建设。”

这份商业协议旨在于欧洲、美洲和亚太地区等所有关键战略区域开发二氧化碳电池项目，目标是快速扩大部署规模，助力Google实现2030年无碳能源目标。合作双方已确定一系列正处于开发和签约阶段的选址和项目。

Energy Dome创始人兼首席执行官Claudio Spadacini表示：“通过系统性、战略性地规模化部署我们的技术，助力Google实现无碳能源目标，是这份行业首创协议的核心所在。我们正在证明，凭借合适的技术及合作模式，具有成本效益的全天候无碳能源供应是可以实现的。我们也很高兴欢迎Google成为Energy Dome的投资者，这凸显了我们对共同愿景的坚定承诺。”

商业合作之外的投资

除商业合作外，Google还对Energy Dome进行了投资。此次投资正值Energy Dome进入商业部署的增长阶段，该公司已签订多个项目合同，包括与美国Alliant Energy、意大利Engie以及印度NTPC的合作项目。

通过直接投资这家总部位于米兰的成长型企业，Google进一步强化了其加速这项成熟技术商业化的长期承诺。Google是第一代企业购电协议的先驱，在太阳能和风能尚处起步阶段时便率先布局，如今其将从客户视角出发，凭借丰富经验推动二氧化碳电池技术走向成熟并实现商业化规模，为社区和经济带来技术应用红利。

关于Energy Dome

Energy Dome凭借其二氧化碳电池走在长时储能技术革新的前沿。二氧化碳的特性使系统能够通过专利热机械过程实现高效且具有成本效益的能源存储，因此成为锂离子电池或抽水蓄能解决方案的最佳替代技术。二氧化碳电池已经是一套完全经过验证且成本效益显著的系统，无需锂或稀土元素即可存储电力，往返效率出众。二氧化碳电池的模块化设计不依赖特定场地，采用现有可靠供应链中随时可获取的现成组件，为大规模存储间歇性可再生能源、加速能源转型提供了可扩展路径；它是目前唯一能同时兼顾效率、成本、可扩展性且在全球范围内均适用的技术。如需了解更多信息，请访问energydome.com。

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