Mary Kay标志性粉色凯迪拉克升级为纯电动车型OPTIQ

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球美妆巨头Mary Kay Inc.今日宣布，其在赋能客户事业的历程中达成一项重要里程碑：将备受喜爱的粉色凯迪拉克升级为纯电动汽车(EV)。粉色凯迪拉克OPTIQ在Mary Kay年度研讨会上首次亮相，此次研讨会是首次在北卡罗来纳州充满活力的夏洛特市举办。

凯迪拉克OPTIQ的推出，是Mary Kay践行创新、环境责任承诺的重要一步，也契合了下一代Mary Kay独立销售队伍及其客户的期待。从燃油车到电动车的转变，不仅是一次车辆升级，更标志着这个标志性美妆品牌对未来的全新展望。

Mary Kay首席执行官Ryan Rogers表示：“数十年来，Mary Kay粉色凯迪拉克一直象征着成就、抱负与认可的力量。随着纯电动OPTIQ的推出，我们在传承这一标志性遗产的同时，也正驶向一个变革性的未来——这个未来植根于我们对可持续发展的承诺，致力于激励和表彰一代又一代独立销售队伍的成就。”

GM Envolve副总裁Ian Hucker表示：“我们与Mary Kay的合作已延续数十年，建立在创新、赋能与追求卓越的共同价值观基础之上。当这家公司勇敢迈向电动车时代，我们很自豪能与他们并肩前行，支持这一兼具可持续性与深远启发意义的愿景。粉色凯迪拉克OPTIQ是令人振奋的一步，它将凯迪拉克标志性的性能与奢华、富有意义的创新及目标驱动的影响力融为一体。”

关于粉色凯迪拉克OPTIQ：

OPTIQ保留了辨识度极高的粉色珍珠漆外观，同时采用流线型现代化车身设计，并配备各种前沿功能。作为Mary Kay可持续发展承诺的一部分，这款车彰显了公司在减少碳足迹方面的努力，同时持续传递激励力量。

凭借卓越的空气动力学性能，美国环保署(EPA)预估OPTIQ的续航里程达302英里 1 。革命性的GM EV电池平台与驱动单元加上低滚阻轮胎的使用，共同造就了这一出色续航表现。

。革命性的GM EV电池平台与驱动单元加上低滚阻轮胎的使用，共同造就了这一出色续航表现。 车尾的通风式后扰流板、扩散器及其他雕塑感设计元素，在增强空气动力学性能的同时又丝毫不影响这款SUV的惊艳外观。

OPTIQ将内部空间与奢华感融入舒适座舱。发光装饰与细节点缀诠释了OPTIQ独有的凯迪拉克内饰奢华风格，而车载科技套件包括19扬声器AKG音响系统和杜比全景声(Dolby Atmos)等功能，带来直观便捷的使用体验。

您知道吗：

标志性的粉色凯迪拉克诞生于1968年：Mary Kay Ash从达拉斯一家经销商处购入一辆凯迪拉克Coupe De Ville，随即让人将其喷涂成与Mary Kay®唇眼彩妆盘同款的淡粉色。General Motors后来将这一颜色命名为“Mary Kay Pink Pearl”，该色调为Mary Kay专属。

Mary Kay连续三年（2023年、2024年、2025年）被Euromonitor International评为“全球排名第一的直销护肤与彩妆品牌”2。

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问 marykayglobal.com 。欢迎在 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn 和 X 上关注我们。

1 GM基于开发测试和/或符合SAE J1634修订版2017-MCT标准的分析预测得出续航里程，量产前可能调整。实际续航可能受温度、地形、电池老化、负载及使用与保养方式等多种因素影响而有所不同。如需了解更多信息，请访问www.cadillac.com。 2 “资料来源：Euromonitor International Limited；《美妆与个人护理2025版》，按建议零售价(RSP)计算的价值销售额，2024年数据” Expand

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