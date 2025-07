Mary Kay标志性粉色凯迪拉克升级为纯电动车型OPTIQ

Share

新一代职业用车引领创新、可持续发展与商业机遇迈向未来

Mary Kay首席执行官Ryan Rogers表示:“数十年来,Mary Kay粉色凯迪拉克一直象征着成就、抱负与认可的力量。随着纯电动OPTIQ的推出,我们在传承这一标志性遗产的同时,也正驶向一个变革性的未来——这个未来植根于我们对可持续发展的承诺,致力于激励和表彰一代又一代独立销售队伍的成就。”(照片提供:Mary Kay Inc.)

More News From Mary Kay Inc.

Get RSS Feed