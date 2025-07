MultiBank.io collabore avec Fireblocks pour concrétiser son projet RWA de 10 milliards de dollars.

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, la plus grande institution financière dérivée au monde, a annoncé que sa branche dédiée aux actifs numériques, MultiBank.io, utilisera Fireblocks pour alimenter une plateforme historique de tokenisation immobilière. Conçue pour mettre en chaîne 10 milliards de dollars d’actifs réels (RWA), cette initiative ouvrira de nouvelles opportunités d’investissement sécurisées, conformes et accessibles.

La première phase s’appuie sur le récent partenariat de 3 milliards de dollars conclu entre MultiBank.io et MAG Lifestyle Development, qui comprend des projets phares tels que The Ritz-Carlton Residences et Keturah Reserve. Sur la base de ces actifs, MultiBank.io se développe actuellement pour proposer l’une des plus grandes offres mondiales de tokenisation immobilière, avec pour objectif une vision de 10 milliards de dollars.

Cette croissance est soutenue par une alliance entre MultiBank Group, Fireblocks et Mavryk Network. Mavryk fournit l’infrastructure blockchain pour l’émission sur la chaîne et les intégrations DeFi. Fireblocks assure la conservation et la tokenisation des actifs numériques de niveau institutionnel, tandis que MultiBank Group apporte son expertise en matière de réglementation, supervise la conformité et la gouvernance, et soutient la liquidité du marché secondaire.

Grâce à cette collaboration, MultiBank.io offrira un accès fractionné à des propriétés génératrices de revenus dans un environnement réglementé, une initiative sans précédent à cette échelle. Cette nouvelle plateforme tire parti du moteur avancé de sécurité et de tokenisation de Fireblocks pour gérer l’ensemble du cycle de vie des actifs numériques, y compris la frappe et la destruction sécurisées, la conformité automatisée, la conservation fiable et la rationalisation des transactions secondaires. Au niveau de la blockchain, Mavryk permet un règlement rapide et des fonctionnalités programmables telles que les vérifications KYC et juridictionnelles, garantissant une expérience fluide pour les investisseurs institutionnels et particuliers.

« La tokenisation à grande échelle des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) exige une infrastructure robuste, une sécurité sans compromis et un respect strict des normes du secteur », déclare Zak Taher, fondateur et directeur général de MultiBank.io. « Fireblocks est la colonne vertébrale de nos opérations en matière de conservation, tandis que la blockchain de Mavryk apporte rapidité et efficacité. Ensemble, nous ouvrons 10 milliards de dollars d’investissements immobiliers à un public plus large, et ce, en toute transparence. »

Ce marché en ligne s’appuiera sur l’expertise réglementaire et la portée de MultiBank Group, qui compte plus de deux millions de clients et plus de 17 licences dans le monde entier.

À PROPOS DE MULTIBANK GROUP

MultiBank Group, créé en 2005 en Californie, aux États-Unis, est un leader mondial dans le domaine des produits financiers dérivés. Avec plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays et un volume de transactions quotidien dépassant les 35 milliards de dollars, il offre une large gamme de services de courtage et de gestion d’actifs. Réputé pour ses solutions de trading innovantes, sa conformité réglementaire rigoureuse et son service client exceptionnel, le groupe est réglementé par plus de 17 autorités financières de premier plan sur les cinq continents. Ses plateformes primées offrent un effet de levier pouvant atteindre 500:1 sur le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les cryptomonnaies. MultiBank Group a reçu plus de 80 récompenses internationales pour l’excellence de ses services de trading et sa conformité réglementaire. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de MultiBank Group.

