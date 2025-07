REPLY : l’IEO et Laife Reply innovent dans le domaine du dépistage mammographique grâce à une solution d’agents intelligents basée sur l’IA

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Laife Reply, une société de Reply Group spécialisée dans les solutions d’IA et de données massives pour le secteur de la santé, s’est associée à l’IEO (Institut européen d’oncologie) pour créer un projet innovant qui s’appuie sur un réseau d’agents intelligents basés sur l’IA afin d’aider les radiologues dans le dépistage mammographique.

Ce projet répond à la nécessité d’optimiser les flux de travail cliniques liés au dépistage du cancer du sein, une activité cruciale pour le diagnostic précoce, qui implique encore de nombreuses étapes manuelles. Dans un contexte d’évolution technologique constante, l’IEO a décidé de renforcer sa collaboration avec Laife Reply, contribuant ainsi au développement de X-RAIS, la plateforme d’IA de Laife Reply qui soutient les activités de dépistage mammographique.

Basé sur des réseaux neuronaux et des techniques de radiomique, X-RAIS intègre un système multi-agents capable d’analyser les images mammographiques en temps réel, d’identifier avec précision les lésions ou les zones suspectes et de les classer comme bénignes ou malignes. Ce système est entièrement intégré au flux de travail clinique et aide les radiologues à prendre des décisions à toutes les étapes du processus, contribuant ainsi à optimiser les ressources et à réduire le temps consacré aux activités de dépistage. Plus précisément, un agent aide à générer des rapports à partir des résultats de l’analyse automatique des images et, si nécessaire, enrichit le contexte avec les antécédents médicaux du patient. Un deuxième agent est capable de hiérarchiser les cas examinés en attribuant des scores, ou « notes », afin de faciliter l’identification des cas les plus critiques.

Le système est conçu selon une approche « human-in-the-loop », qui place le radiologue au centre du processus, garantissant ainsi des normes élevées de sécurité et de précision clinique. Cette solution s’intègre de manière transparente dans les systèmes de santé existants grâce à l’utilisation d’API conformes aux normes FHIR.

Ce projet est un exemple concret de la manière dont l’intelligence artificielle basée sur des agents peut apporter des avantages tangibles, en améliorant l’efficacité du dépistage, en réduisant les délais de rappel dans les cas critiques et en soutenant plus efficacement la prise en charge de patients complexes.

Laife Reply

Laife Reply, une société de Reply Group, opère dans les secteurs de la santé, du bien-être et de l’industrie pharmaceutique, créant des solutions d’IA allant de l’imagerie médicale et la découverte de médicaments aux thérapies numériques et au traitement du langage naturel pour l’analyse de données non structurées. www.laife.reply.com

IEO - Institut européen d’oncologie

L’IEO, Institut européen d’oncologie, est un institut scientifique d’hospitalisation et de recherche (IRCCS) dédié à l’oncologie. Il a créé un modèle de traitement innovant basé sur les principes fondamentaux suivants : centralité du patient, intégration de la recherche et des soins cliniques, anticipation diagnostique et prévention. Il intègre également une stratégie « axée sur les données », permettant le développement rapide d’algorithmes d’intelligence artificielle afin d’accélérer les délais de diagnostic et l’efficacité des traitements. https://www.ieo.it/en/

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide les principaux groupes industriels européens des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d’entreprise basés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

