O icônico Cadillac rosa da Mary Kay se torna elétrico com o novo OPTIQ

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A gigante mundial de cosméticos, Mary Kay Inc., anunciou hoje um marco importante em seu legado de empoderamento: a transformação de seu adorado Cadillac rosa em um veículo totalmente elétrico (VE). O Cadillac OPTIQ rosa fez sua estreia durante o seminário anual da Mary Kay, ocorrido pela primeira vez na vibrante cidade de Charlotte, Carolina do Norte.

O Cadillac OPTIQ representa um avanço significativo no compromisso da Mary Kay com a inovação, a responsabilidade ambiental e a satisfação das expectativas da próxima geração de vendedores independentes da Mary Kay e de seus clientes. A transição da combustão interna para o elétrico simboliza mais do que apenas uma atualização do veículo; marca uma visão renovada para o futuro da icônica marca de beleza.

"Durante décadas, o Cadillac rosa da Mary Kay simbolizou conquista, aspiração e o poder do reconhecimento", disse Ryan Rogers, Diretor Executivo da Mary Kay. "Com o lançamento do OPTIQ totalmente elétrico, estamos honrando este legado icônico enquanto avançamos rumo a um futuro transformador, baseado em nosso compromisso com a sustentabilidade e dedicação em inspirar e comemorar as conquistas de nossa força de vendas independente para as gerações futuras."

"Nosso relacionamento com a Mary Kay dura décadas e tem por base valores compartilhados de inovação, capacitação e excelência", disse Ian Hucker, Vice-Presidente da GM Envolve. "À medida que a organização dá passos audaciosos rumo ao futuro com a transição a um veículo elétrico, estamos orgulhosos de estar ao lado deles, apoiando uma visão que não é apenas sustentável, mas também profundamente inspiradora. O Cadillac OPTIQ rosa é um enorme avanço, unindo o desempenho e o luxo que você espera do Cadillac com inovação significativa e impacto orientado a um propósito."

Sobre o Cadillac OPTIQ rosa:

O OPTIQ mantém o exterior rosa perolado, instantaneamente reconhecível, enquanto apresenta um chassi elegante e modernizado com recursos de ponta. Como parte do compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, o veículo demonstra a dedicação da empresa em reduzir sua pegada de carbono, continuando a inspirar.

O desempenho aerodinâmico excepcional do OPTIQ permite uma autonomia de condução de 302 milhas estimada pela EPA 1 . A revolucionária plataforma de bateria GM EV e as unidades de propulsão, junto com o uso de pneus de baixa resistência ao rolamento, também desempenham um papel importante na impressionante autonomia do veículo.

. A revolucionária plataforma de bateria GM EV e as unidades de propulsão, junto com o uso de pneus de baixa resistência ao rolamento, também desempenham um papel importante na impressionante autonomia do veículo. Um aerofólio traseiro ventilado, difusores e outros elementos esculturais melhoram a aerodinâmica na parte traseira do veículo sem comprometer o design marcante do SUV.

O OPTIQ reúne amplitude interior e luxo em um conjunto confortável. A decoração e os detalhes iluminados complementam a interpretação única do luxo do Cadillac no interior do OPTIQ, enquanto o conjunto de tecnologias de bordo inclui recursos como o sistema de áudio AKG com 19 alto-falantes e Dolby Atmos, criando uma experiência intuitiva.

Você sabia:

O icônico Cadillac rosa nasceu em 1968, quando Mary Kay Ash comprou um Cadillac Coupe De Ville de uma concessionária em Dallas e prontamente o pintou para combinar com a paleta de lábios e olhos rosa-claro da Mary Kay®. Mais tarde, a General Motors batizou a cor de Mary Kay de Rosa Pérola, um tom exclusivo da marca.

Mary Kay foi nomeada a marca nº 1 em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos de cores no mundo2 pela Euromonitor International durante três anos consecutivos, em 2023, 2024 e novamente em 2025.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

1 A autonomia estimada pela GM está baseada em testes de desenvolvimento e/ou projeção analítica consistente com a SAE J1634, revisão 2017-MCT, e sujeita a alterações antes da produção. A autonomia real pode variar com base em vários fatores, incluindo temperatura, terreno, idade da bateria, carga e como você usa e mantém seu veículo. Acesse www.cadillac.com para mais informações. 2 "Fonte: Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais, edição 2025, valor de vendas no provedor de serviços de varejo (RSP), dados de 2024" Expand

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.