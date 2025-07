Energy Dome signe un accord commercial stratégique avec Google

MILAN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, une entreprise pionnière qui fait référence dans le domaine du stockage d’énergie à longue durée de vie, a annoncé un partenariat commercial mondial avec Google, visant à utiliser la technologie CO2 Battery d’Energy Dome pour fournir une énergie sans carbone aux réseaux qui alimentent les activités de Google. Parallèlement à cet accord commercial, Google a réalisé un investissement stratégique dans Energy Dome.

Pourquoi Energy Dome et Google s’associent

L’électricité est essentielle à la vie moderne et à la prospérité. Cela est d’autant plus vrai que le système énergétique s’électrifie et que la croissance économique stimule la demande en électricité, notamment pour les besoins informatiques de l’intelligence artificielle et des centres de données.

L’énergie solaire et éolienne font partie des moyens les plus rentables et les plus rapides pour alimenter le réseau, mais elles manquent de flexibilité en raison de leur intermittence inhérente. Le stockage d’énergie à longue durée résout ce problème de flexibilité en stockant l’énergie solaire et éolienne pour la redistribuer plus tard, lorsque cela est nécessaire. Pour les consommateurs d’énergie tels que Google, cette technologie permet de fournir une électricité « stable » afin de répondre à la demande de manière fiable, propre et rentable.

Le premier contrat commercial de stockage d’énergie à longue durée de Google s’inscrit dans le cadre d’un portefeuille croissant de technologies énergétiques avancées nécessaires à la réalisation de son ambition de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une énergie sans carbone d’ici 2030. Le choix de la technologie CO2 Battery d’Energy Dome, qui a fait ses preuves et est prête à être commercialisée, reflète sa capacité à être déployée à grande échelle, à la vitesse et au prix abordable requis au niveau mondial.

La CO2 Battery est capable de fournir de l’énergie en continu pendant des périodes de 8 à 24 heures, libérant ainsi suffisamment d’électricité pour répondre à la fois aux besoins de base et aux exigences de flexibilité des grands consommateurs d’énergie. La conception modulaire et indépendante du site de ce produit utilise des équipements disponibles dans le commerce, sans goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, garantissant ainsi une solution hautement évolutive pour stocker de grandes quantités d’énergie de manière efficace et rentable.

Les composants mécaniques de cette technologie contribuent en outre à stabiliser le réseau en fournissant une inertie naturelle grâce à des machines rotatives. Cela est particulièrement important compte tenu de l’augmentation simultanée de l’énergie solaire et éolienne (qui manquent d’inertie) et de la diminution des centrales à combustibles fossiles traditionnelles, dont l’inertie est perdue lorsque les centrales sont mises hors service. La CO2 Battery contribue ainsi à maintenir la résilience du réseau en agissant comme un amortisseur pour lisser les changements soudains de fréquence.

« Google s’engage à alimenter ses activités avec de l’énergie propre, et la solution de stockage d’énergie à longue durée, technologiquement éprouvée et évolutive d’Energy Dome peut nous aider à réaliser des progrès rapides », déclare Maud Texier, directrice de l’énergie EMEA chez Google. « Mais cela ne concerne pas seulement Google. En contribuant à développer cette technologie LDES unique en son genre, nous espérons aider les communautés du monde entier à bénéficier d’un meilleur accès à une électricité fiable et abordable, et soutenir la résilience du réseau à mesure que nous intégrons davantage de sources d’énergie renouvelables. »

Cet accord commercial vise à développer des projets CO2 Battery dans toutes les zones géographiques stratégiques clés, notamment en Europe, en Amérique et dans la région Asie-Pacifique, dans le but d’accélérer leur déploiement afin d’atteindre les objectifs de Google en matière d’énergie sans carbone pour 2030. Une série de sites et de projets ont été identifiés dans le cadre de ce partenariat, qui sont en cours de développement et de contractualisation.

« Le déploiement programmatique et stratégique de notre technologie à grande échelle pour aider Google à atteindre son objectif d’énergie sans carbone est au cœur de notre accord, le premier du genre dans notre secteur. Nous prouvons qu’un approvisionnement énergétique rentable et sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est réalisable avec la technologie et le modèle de partenariat appropriés », déclare Claudio Spadacini, fondateur et directeur général d’Energy Dome. « Nous sommes également ravis d’accueillir Google en tant qu’investisseur dans Energy Dome, ce qui souligne notre engagement commun envers une vision partagée. »

Investissement parallèlement à l’alliance commerciale

Au-delà de la collaboration commerciale, Google a également investi dans Energy Dome. Cet investissement coïncide avec l’entrée de l’entreprise dans une phase de croissance de déploiement commercial et la signature de plusieurs contrats, notamment avec Alliant Energy aux États-Unis, Engie en Italie et NTPC en Inde.

En investissant directement dans cette entreprise milanaise en pleine expansion, Google renforce son engagement à long terme en faveur de l’accélération de la commercialisation de cette technologie éprouvée. En tant que pionnier de la première génération d’accords d’achat d’électricité entre entreprises, à l’époque où l’énergie solaire et éolienne en étaient à leurs balbutiements, Google apporte à la fois le point de vue du client et son expérience pour améliorer la maturation et la commercialisation à grande échelle de la technologie CO2 Battery, permettant ainsi aux communautés et aux économies de bénéficier de ses avantages.

À propos d'Energy Dome

Energy Dome est à l’avant-garde de la redéfinition du stockage d’énergie à long terme grâce à sa CO2 Battery. Les propriétés du dioxyde de carbone permettent au système de stocker l’énergie de manière efficace et rentable grâce à un processus thermomécanique breveté, ce qui en fait l’alternative la plus valable aux batteries lithium-ion ou aux solutions hydroélectriques à pompage. La CO2 Battery est déjà un système entièrement validé et rentable qui n’utilise ni lithium ni éléments de terres rares pour stocker l’électricité, et qui offre un rendement aller-retour supérieur. Grâce à une approche modulaire et à une empreinte indépendante du site, les CO2 Battery utilisent des composants facilement disponibles et prêts à l’emploi provenant de chaînes d’approvisionnement fiables et existantes, offrant ainsi une solution évolutive pour stocker d’énormes quantités d’énergie renouvelable intermittente et accélérer la transition énergétique. Il s’agit de la seule technologie disponible à ce jour qui offre la combinaison idéale entre efficacité, coût et évolutivité, et qui est viable à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur energydome.com.

