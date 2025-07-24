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Andersen Consulting携手Rysun拓展AI与数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Rysun的合作强化其在AI和数字化转型领域的能力。Rysun是一家技术咨询公司，专注于帮助企业采用AI技术、实现核心系统现代化，从而提升敏捷性并推动增长。

Rysun通过智能数据平台、现代化数字基础和强大的产品工程能力，助力企业扩展生成式AI计划。凭借在科技、零售和能源领域的深厚专业知识，Rysun为客户提供能驱动创新、提升效率并增强客户参与度的解决方案。

Rysun首席执行官Vishal Shukla表示：“与Andersen Consulting的合作有助于我们将简化企业AI的愿景带给更广泛的客户群体。我们期待携手赋能各类组织，让它们在数字投资中实现回报最大化，自信地拓展AI应用，并在快速变化的市场中灵活适应、稳健发展。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作推进了我们的使命——通过最具创新性和可扩展性的解决方案，帮助客户在数字变革中引领潮流。Rysun在工程领域的卓越表现和AI专业知识与我们的全球咨询平台形成互补，将为我们的全球客户加速转型进程，并带来可衡量的业务影响。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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