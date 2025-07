De iconische roze Cadillac van Mary Kay wordt elektrisch met de gloednieuwe OPTIQ

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--De wereldwijde cosmeticagigant Mary Kay Inc. heeft vandaag een belangrijke mijlpaal aangekondigd in haar erfgoed van empowerment: de transformatie van haar geliefde roze Cadillac tot een volledig elektrische auto (EV). De roze Cadillac OPTIQ maakte zijn debuut tijdens Mary Kay's jaarlijkse seminar, dat voor het eerst werd gehouden in de bruisende stad Charlotte, North Carolina.

De Cadillac OPTIQ is een belangrijke stap voorwaarts in de toewijding van Mary Kay aan innovatie, milieuverantwoordelijkheid en het voldoen aan de verwachtingen van de volgende generatie, zowel de onafhankelijke verkopers van Mary Kay als hun klanten. De overgang van verbrandingsmotor naar elektrisch symboliseert meer dan alleen een upgrade van het voertuig, het markeert een vernieuwde visie op de toekomst van het iconische schoonheidsmerk.

"De roze Cadillac van Mary Kay symboliseert al decennialang prestatie, ambitie en de kracht van erkenning," aldus Ryan Rogers, Chief Executive Officer van Mary Kay. "Met de introductie van de volledig elektrische OPTIQ eren we dat iconische erfgoed en zetten we koers naar een transformatieve toekomst – een toekomst die gegrondvest is op onze inzet voor duurzaamheid en onze toewijding om de prestaties van onze onafhankelijke salesforce te inspireren en te vieren voor toekomstige generaties."

"Onze relatie met Mary Kay beslaat decennia en is gebaseerd op gedeelde waarden van innovatie, empowerment en uitmuntendheid," stelde Ian Hucker, VP GM Envolve. "Nu de organisatie gedurfde stappen zet voor de toekomst met de overgang naar een elektrisch voertuig, zijn we er trots op om naast hen te staan en een visie te ondersteunen die niet alleen duurzaam, maar ook zeer inspirerend is. De roze Cadillac OPTIQ is een opwindende stap voorwaarts, die de prestaties en luxe die je van Cadillac verwacht, combineert met zinvolle innovatie en doelgerichte impact."

Over de roze Cadillac OPTIQ:

De OPTIQ behoudt het direct herkenbare parelroze exterieur, maar introduceert een strak, gemoderniseerd chassis met geavanceerde functies. Als onderdeel van Mary Kay's inzet voor duurzaamheid, toont de auto de toewijding van het bedrijf om zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te blijven inspireren.

De uitzonderlijke aerodynamische prestaties van de OPTIQ zorgen voor een door de EPA geschatte actieradius van 302 mijl 1 . Het revolutionaire GM EV-accuplatform en de aandrijfeenheden, samen met het gebruik van banden met lage rolweerstand, spelen ook een belangrijke rol in de indrukwekkende actieradius van de auto.

. Het revolutionaire GM EV-accuplatform en de aandrijfeenheden, samen met het gebruik van banden met lage rolweerstand, spelen ook een belangrijke rol in de indrukwekkende actieradius van de auto. Een geventileerde achterspoiler, diffusers en andere sculpturale elementen verbeteren de aerodynamica aan de achterzijde van de auto zonder afbreuk te doen aan het opvallende SUV-ontwerp.

De OPTIQ combineert ruimte en luxe in een comfortabel interieur. Verlichte decoraties en versieringen dragen bij aan de unieke interieurinterpretatie van Cadillac-luxe van de OPTIQ, terwijl de ingebouwde technologie onderdelen omvat zoals het AKG-audiosysteem met 19 luidsprekers en Dolby Atmos, wat zorgt voor een intuïtieve ervaring.

Wist u dat:

De iconische roze Cadillac het levenslicht zag in 1968 toen Mary Kay Ash een Cadillac Coupe De Ville kocht bij een dealer in Dallas en deze prompt liet lakken in de kleur die paste bij het lichtroze Mary Kay® lip- en oogschaduwpalet. General Motors noemde de kleur later Mary Kay Pink Pearl, een tint die exclusief voor Mary Kay is.

Mary Kay is drie jaar op rij door Euromonitor International uitgeroepen tot het nummer 1 merk voor directe verkoop van huidverzorging en kleurcosmetica ter wereld2, in 2023, 2024 en opnieuw in 2025.

Over Mary Kay

Als een van de eerste doorbrekers van het zogenaamde glazen plafond, richtte Mary Kay Ash in 1963 haar schoonheidsmerk op in Texas met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom kwam tot bloei en werd een wereldwijd bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopteamleden in meer dan 40 landen. Al meer dan 60 jaar geeft de Mary Kay-kans vrouwen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay zet zich in voor de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties, het beschermen van vrouwen die getroffen zijn door kanker en huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com. Vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X.

1 GM-geschatte actieradius gebaseerd op ontwikkelingstests en/of analytische projecties in overeenstemming met SAE J1634 revisie 2017-MCT en onder voorbehoud van wijzigingen vóór productie. De werkelijke actieradius kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder temperatuur, terrein, leeftijd van de accu, belading en hoe u uw voertuig gebruikt en onderhoudt. Ga naar www.cadillac.com voor meer informatie. 2 'Bron Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, waardeomzet tegen RSP, gegevens uit 2024' Expand

