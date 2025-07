euroAtlantic Airways groeit met haar eerste A330-200 vliegtuig

LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--euroAtlantic Airways ("EAA") kondigt verheugd aan dat het de CS-TGD, de eerste Airbus A330-200, aan haar vloot heeft toegevoegd. Dit is een belangrijke mijlpaal in de expansie van de maatschappij en in haar streven om haar klanten uitzonderlijke diensten te leveren.

De A330-200, die geleased wordt van AELF, is het zesde widebody-vliegtuig in de vloot van EAA en het eerste Airbus-vliegtuig in de ruim 30-jarige geschiedenis van het bedrijf. Het vliegtuig wordt aangedreven door CF6-80E-motoren van General Electric en levert betrouwbare prestaties en brandstofefficiëntie. Het maximale startgewicht van 233.000 kg biedt een optimaal laadvermogen voor langeafstandsvluchten. Het hedendaagse ontwerp telt 12 Business Class-stoelen en 283 Economy Class-stoelen, die in totaal plaats bieden aan 295 passagiers.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.