euroAtlantic Airways cresce con il suo primo velivolo A330-200

LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--euroAtlantic Airways (“EAA”), è lieta di annunciare l'aggiunta del CS-TGD, il suo primo Airbus A330-200, alla flotta aziendale, segnando un traguardo significativo nell'espansione e nell'impegno della Società a fornire servizi eccezionali ai propri clienti.

L'A330-200, in leasing da AELF, è il sesto velivolo widebody nella flotta di EAA e il primo aereo Airbus in assoluto nella storia ultra trentennale della Società. Alimentato da motori General Electric CF6-80E, il velivolo offre prestazioni affidabili ed efficienza del carburante pur supportando un peso massimo di decollo di 233.000 kg, garantendo una capacità di carico utile ottimale per operazioni a lungo raggio. Oggi, il velivolo viene configurato con 12 posti in Business Class e 283 posti in Economy Class, per una capacità totale di 295 passeggeri.

