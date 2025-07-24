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MultiBank.io與Fireblocks攜手合作，推動100億美元真實世界資產(RWA)願景成為現實

original MultiBank.io將借助Fireblocks的技術，打造一個具有里程碑意義的房地產代幣化平台。該計畫旨在將100億美元的真實世界資產(RWA)上鏈，為安全、符合法規且易於參與的投資開闢新的機會。

MultiBank.io將借助Fireblocks的技術，打造一個具有里程碑意義的房地產代幣化平台。該計畫旨在將100億美元的真實世界資產(RWA)上鏈，為安全、符合法規且易於參與的投資開闢新的機會。

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的金融衍生品機構MultiBank Group宣布，其數位資產部門MultiBank.io將借助Fireblocks的技術，打造一個具有里程碑意義的房地產代幣化平台。該計畫旨在將100億美元的真實世界資產(RWA)上鏈，為安全、符合法規且易於參與的投資開闢新的機會。

計畫的第一階段將憑藉MultiBank.io近期與MAG Lifestyle Development達成的30億美元合作專案，涵蓋The Ritz-Carlton Residences和Keturah Reserve等旗艦專案。MultiBank.io正以這些資產為基礎逐步擴大規模，目標是打造全球最大的房地產代幣化產品之一，實現100億美元的願景。

這一成長歸功於MultiBank Group、Fireblocks與MavrykNetwork的三方合作。Mavryk提供鏈上發行和去中心化金融(DeFi)整合的區塊鏈基礎設施。Fireblocks確保機構級數位資產代管與代幣化，MultiBank Group則憑藉監管專業能力，負責法規遵循與治理並支援次級市場流動性。

透過此次合作，MultiBank.io將在受監管環境中提供收益型房產的部分所有權投資通路，這一措施在規模上堪稱前所未見。新平台借助Fireblocks的先進安全技術和代幣化引擎，管理數位資產的全生命週期，包括安全鑄造與銷毀、自動化法規遵循、可靠代管及簡化的二級交易。在區塊鏈層面，Mavryk支援快速結算及可程式化功能（如瞭解你的客戶(KYC)和管轄權檢查），確保為機構和零售投資人提供順暢體驗。

MultiBank.io創辦人兼執行長Zak Taher表示：「大規模實現RWA代幣化，需要強大的基礎設施、無可妥協的安全性以及對業界標準的嚴格遵循。Fireblocks是我們營運的代管支柱，而Mavryk區塊鏈則帶來速度與效率。透過三方合作，我們正以完全透明的方式向更廣泛的受眾開放100億美元的房地產投資機會。」

該市場將以MultiBank Group的監管專業能力和影響力為支撐，集團目前擁有超過200萬客戶，在全球持有超過17項牌照。

關於MULTIBANK GROUP

MultiBank Group於2005年在美國加州成立，是金融衍生品領域的全球領導者。集團在100多個國家擁有超過200萬客戶，每日交易量超過350億美元，提供廣泛的經紀和資產管理服務。該集團以創新的交易解決方案、嚴格的法規遵循及卓越的客戶服務著稱，受到五大洲超過17個頂尖金融主管機關的監管。其屢獲殊榮的交易平台為外匯、金屬、股票、大宗商品、指數和加密貨幣等交易提供最高500:1的槓桿。MultiBank Group已因其卓越的交易服務和法規遵循獲得80多個國際獎項。如欲瞭解更多資訊，請造訪MultiBank Group的網站

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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